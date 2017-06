Tweet no Twitter

A música de hoje… são 13 músicas. Todas fundamentais para a História do Rock e para a mistura que forma as melhores referências musicais que se possa ter (pelo menos para quem coloca, ainda, o rock no centro da cultura musical!!!).

A capa mais icônica, algumas das músicas mais populares (outras, nem tanto, são tão obrigatórias quanto) e… para as novas gerações, um disco que é fácil de ouvir inteiro, sem pular faixas, sem escolher um só hit.

E lá se vão longos, muito longos, 50 anos, completados ontem. Tempo em que a música viveu muitas revoluções e viveu muitos períodos menos férteis. Se a gente pensar em tudo o que aconteceu nessas cinco décadas, dá vertigem. E um pouco de vergonha da última década e meia…

No Spotify dá para ouvir a versão remasterizada que foi lançada para comemorar os 50 anos de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Bands, talvez o disco mais importante dos Beatles. Festeje ouvindo!