Shakira pode fazer show em Balneário Camboriú

A cantora Shakira pode se apresentar em Balneário Camboriú em breve. Há duas datas em análise: o Réveillon de 2025-26 e o aniversário da cidade no ano que vem.

A informação foi divulgada pela Rádio Menina e confirmada pela reportagem de O Município. A Prefeitura de Balneário Camboriú avalia trazer uma atração internacional para a cidade. A cantora colombiana estaria entre os nomes cotados.

Shakira é dona de hits como Waka Waka e Hips Don’t Lie, entre outras músicas de sucesso.

Recentemente, Balneário Camboriú recebeu o show nacional do Jota Quest. Conforme apuração da rádio, a apresentação teria sido um teste, para analisar se a cidade comporta um espetáculo deste porte.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

