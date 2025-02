Shein planeja abrir marketplace para vendedores de Brusque

A Shein planeja abrir o marketplace para vendedores de Brusque em 2025. As cidades de Joinville, Florianópolis, Blumenau e Itajaí também estão na mira da varejista chinesa. A informação foi divulgada em um evento com jornalistas em São Paulo na última quarta-feira, 12.



O marketplace foi lançado em São Paulo em 2023. No ano passado, a Shein ampliou a estratégia para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Agora, segundo o site Meio e Mensagem, a empresa planeja expandir o modelo para Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal.

Shein em expansão nacional

O gerente-geral da Shein no Brasil, Felipe Feistler, afirma que o foco da empresa é a expansão nacional. A escolha por Santa Catarina deve-se ao fato de a região ser um polo têxtil, além da proximidade com São Paulo facilitar a logística.

Felipe cita que houve uma demora para avançar no estado por conta dos testes e altos custos da região.

“O Brasil é muito diverso e, para nós, é importante trazer uma moda dos estados para que as pessoas tenham acesso à moda de qualidade produzida mais próxima a sua cultura e de quem eles são”, justifica o gerente-geral.

O que é o marketplace

O marketplace é uma estratégia da Shein para integrar vendedores locais. O Brasil foi o primeiro país a adotar o modelo, que hoje é um dos principais mercados da empresa.

