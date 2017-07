Shopping de serviços de Brusque tem previsão de inauguração para o ano que vem

A Imobiliária Moresco está à frente do River Mall, considerado o primeiro shopping de serviços de Brusque. O empreendimento está sendo construído na avenida Otto Renaux, e tem previsão de inauguração para o ano que vem.

O terreno tem 25 mil metros quadrados, sendo 5 mil m² de área construída, que abrigará 72 espaços para diversos modelos de negócios e mais de 180 vagas de estacionamento. “Vamos reunir negócios para agregar valor tanto ao empresário quanto a população que terá toda comodidade, flexibilidade e segurança em um local onde poderá resolver diversas coisas de seu dia a dia”, diz Lucas de Paula, do departamento de marketing da imobiliária, que está no projeto desde a sua concepção, há um ano.

O local foi planejado para abrigar diferentes modelos de negócios, com a ideia de exclusividade por segmento, ou seja, o local terá espaço para apenas um salão de beleza feminino, por exemplo. “Poderemos ter no local pet shop, salão de beleza, agência de crédito, cooperativa, lavanderia, assistência de carro, farmácia, praça de alimentação com choperia e playground. A família poderá resolver tudo em um só lugar”, diz.

De acordo com ele, o objetivo do projeto é desafogar a área central de Brusque, que tem pouco espaço para crescer e, consequentemente, abrir opções em outras regiões da cidade. “Hoje, o centro não tem mais espaço, e a cidade está crescendo para a região da avenida Otto Renaux, algo como o que aconteceu em São Paulo, na década de 1980, 1990, quando o centro era pequeno e foi crescendo para outras regiões”.

Ele ressalta ainda que como a tendência de crescimento do município é para esta região, ter opções de negócios por ali é fundamental para consolidar esta expansão.

A comercialização dos espaços iniciou há duas semanas e a imobiliária deu preferência a empresários de Brusque. Agora, parte em busca de empresas âncoras para a cidade para ter segmentos diferenciados. “Já fechamos com a Fredy Pneus por exemplo, que iniciará suas atividades ainda este ano no local, antes da inauguração do espaço”.