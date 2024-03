Shopping Gracher fará programação especial para comemorar o aniversário de 25 anos

Neste sábado, 16, o Shopping Gracher completa 25 anos e para celebrar a data será realizada uma série de ações com sorteios de vale-compras de até R$ 1 mil e atividades voltadas para as crianças brusquenses.

Para os dias que antecedem a comemoração, serão feitas ações de sorteios de 4 vales-compras no valor de R$ 250,00. Para participar, é preciso fazer um relato sobre alguma experiência marcante vivida no Shopping Gracher.

Já para participar do sorteio de vale-compras no valor de R$ 1.000,00, é preciso apenas preencher um cupom com o nome completo e responder quantos anos o Gracher está completando em 2024.

No sábado, além da feirinha com expositores da região, também acontecerão atrações voltadas para as crianças como: contação de histórias, músicas, pintura facial e distribuição de algodão-doce. A programação de aniversário inicia a partir das 10h30, de sábado, no shopping.

