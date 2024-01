Show da Patrulha Canina e muita música: cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Show da Patrulha Canina

O teatro do Cescb, que fica no Jardim Maluche, em Brusque, será palco do show infantil da Patrulha Canina neste domingo, 21. A sessão inicia às 15h. A turnê 2024 apresenta um show inédito, com novos personagens e episódios. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). Crianças menores de 2 anos não pagam. As entradas podem ser adquiridas de forma on-line no site Ingresso SA ou na bilheteria do teatro.

2. Summer vibes

O Container Garden Bar, que fica no São Pedro, em Brusque, segue com sua programação de verão e, neste sábado, 20, é dia de reggae. As atrações musicais são Fernando Villain e Ian Dellarosa, que se apresentam a partir das 19h. O bar abre horas antes, às 16h.

3. Sertanejo em Nova Trento

A banda sertaneja Anjo de Balada se apresenta neste sábado, 20, no Mayer, no bairro Trinta Réis, em Nova Trento. Os ingressos custam R$ 15 (feminino) e R$ 20 (masculino) e estão à venda no app Pedidos10.

4. Show nacional

Triz, que tem mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, faz show nacional em Brusque neste sábado, 20, no Lux Eventos, em frente à Unifebe, no Santa Terezinha. O evento inicia às 21h. Entre as músicas do repertório, estão Baile do Bruxo, Tipo Hollywood, Tropa dos Menino Afoito e No Baile ela se Arruma. Os ingressos custam R$ 25 (masculino) e R$ 15 (feminino) até às 23h. Mais informações pelo 47 9284-9963.

5. Abertura da temporada no rancho

O Rancho Baile & Eventos, na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, faz a abertura da temporada nesta sexta-feira, 19. O evento inicia às 22h e terá como atrações musicais Sorriso Lindo e Tome Amor. Os ingressos antecipados, até às 18h, custam R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino). Mais informações no WhatsApp 47 99932-2695.

