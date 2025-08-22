Show do Embaixador e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque
1. Show de Gusttavo Lima
A 15ª Feijoada Bergamasca será realizada no próximo sábado, 23, no estacionamento do pavilhão da Fenarreco, em Brusque. O evento começa às 12h12 e terá como principal atração o cantor Gusttavo Lima.
Os ingressos estão à venda exclusivamente pelo site ou aplicativo da BaladAPP e pontos oficiais. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo contato oficial do evento: Instagram @feijoadabergamasca.
2. Evento cultural polonês
O 16º Evento Cultural Polonês será realizado neste fim de semana, sábado, 23, e domingo, 24, em Brusque. A programação começa no sábado, às 19h, no Instituto Aldo Krieger, com coral e dança do grupo folclórico Karolinka. No domingo, haverá missa às 9h, almoço a partir das 12h e apresentações culturais até às 18h, no salão paroquial da igreja São Luís Gonzaga.
A entrada é gratuita e os cartões para o almoço podem ser adquiridos em quatro postos da cidade: WDCom (Centro), ao Auto Posto Vale Europeu (Steffen), ao Auto Posto Souza Cruz (Souza Cruz) ou ao Auto Posto Opa (Dom Joaquim). Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (47) 9 9608-3480.
3. Ballet do Cescb
O Ballet de Repertório Giselle estreia oficialmente em Brusque no domingo, 24, com sessões às 17h30 e 20h, no Centro Empresarial de Brusque (CESCB), rua Pedro Werner, 180, Centro.
A apresentação, feita pela Companhia Jovem de Dança, contará com 23 bailarinos e promete envolver o público com a beleza e o drama de um dos ballets mais icônicos da história da dança. Os ingressos estão disponíveis na secretaria da escola, ao valor de R$ 55.
4. Clássicos do rock
Neste sábado, 23, o Rock Bar de Brusque recebe a banda Soul Riders para uma noite dedicada aos clássicos do rock. A casa abre às 21h para os fãs que querem relembrar os grandes sucessos de artistas consagrados.
O repertório inclui músicas de ZZ Top, Dire Straits, Creedence, Eric Clapton, The Police e Lynyrd Skynyrd, prometendo uma viagem musical que atravessa décadas de história do rock. Mais informações no Instagram: @rockbarbrusque
5. Música boa e discotecagem
Nesta sexta-feira, 22, a Casa recebe Andrei Freitas para uma noite de música ao vivo. O show começa às 20h, e a entrada é colaborativa. No sábado, 23, a programação segue com discotecagem da dupla “Purple Digital Experience”, nos mesmos horários. O estabelecimento fica na rua Bulcão Viana, 126, no Centro de Brusque.
6. Flashback e sertanejo no Cartolas
O Cartolas Pub, na rodovia Antônio Heil, número 5.000, bairro Limoeiro, em Brusque, terá programação especial neste fim de semana. Nesta sexta-feira, 22, a casa recebe o Flashback com Bob Maicon Show e a dupla Bruno e Luciano.
No sábado, 23, o “Sabadão Sertanejo” será comandado pelas duplas Willian e Ricardo e Júlia e Matheus. Mulheres com nome na lista têm entrada gratuita até as 22h de sábado. Reservas e informações pelo telefone (47) 9 9603-5561.