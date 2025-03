Show do Ferrugem em Brusque: clientes cobram respostas de produtora após meses sem retorno

Diversas pessoas relataram problemas com a organização do show do Ferrugem, que deve acontecer em Brusque no dia 19 de abril. Entre as reclamações, estão dificuldades com a solicitação de reembolso, falta de contato e até a confirmação se o show ainda deve acontecer.

Inicialmente cotado para ser realizado no dia 9 de fevereiro, o show foi adiado por conta de uma partida do Brusque prevista para acontecer no local, anunciada depois da divulgação do show.

Desde a alteração da data do show, diversas pessoas já vinham buscando formas de reaver o valor do ingresso.

Sem reembolso e sem contato

Cássio Prettz, morador de Brusque, comprou o ingresso para o show, que seria realizado ainda na primeira data, ele relatou que por conta de outros planos não conseguiria mais ir ao evento, assim, buscou o reembolso.

Em contato com a organizadora, Backstage Entretenimento, Cássio recebeu uma mensagem informando que caso quisesse reaver o valor do ingresso seria necessário entrar em contato com um e-mail da Arena Carlos Renaux. Feito isso, ele está desde o dia 6 de março sem retorno.

Cristiane Horn é outra cliente que relatou problemas. “Domingo [23/03] à noite iniciei as mensagens com os contatos que estão divulgados no Instagram e na plataforma da compra do ingresso, onde fiz a compra que é o Aqui Tem Ingresso. O Lauriano me respondeu na segunda-feira informando que não era com ele sobre reembolso, pois já havia passado o prazo de sete dias da compra e me passou um contato que não me respondeu até hoje”.

A reportagem conversou com Lauriano, responsável apenas pelo site da venda de ingressos e não pela organização. Ele recebeu mensagens sobre o reembolso dos valores da entrada para o show, mas explicou que a devolução feita pelo site ocorre somente dentro do prazo de sete dias após a compra. Posterior à data, a responsabilidade passa a ser da organizadora do evento.

Cristiane conseguiu contato com a Backstage Entretenimento, com o assessor chamado Tiago. A ela, o assessor disse que a empresa está passando por uma situação que envolve a interdição do estádio Augusto Bauer. Cristiane insistiu na solicitação do reembolso, após isso, não foi mais respondida.

Tiago dos Santos Diniz, morador de Brusque, comprou o ingresso antes mesmo da alteração da data original do show. Ele ficou insatisfeito com a nova data, pois fica próxima de um feriado e gostaria de usar os dias para viajar.

“Foi onde comecei a entrar em contato para cancelar o ingresso. Não tive retorno, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram, foram semanas sem retorno nenhum, até que depois de mais de um mês tentando falar com eles e aí me passaram um texto pedindo desculpa, falando que era muita mensagem e me mandaram um texto padrão”.

O texto citado menciona o e-mail [email protected] como forma de contato para o reembolso do valor do ingresso. Tiago enviou uma mensagem com os dados solicitados, mas não houve retorno.

“Tentei entrar em contato novamente pelo Instagram e Whatsapp, nunca mais tive retorno também. Vi que eles bloquearam os comentários na postagem que eles fizeram do cancelamento do show. Eu vi que o CNPJ é de Minas Gerais e comecei a ficar preocupado“. Tiago relata que até foi chamado por um rapaz que se identificou como advogado, por conta da quantidade de pessoas lesadas.

“Está se aproximando da data do show e muito provavelmente esse show nem vai mais acontecer”, finaliza.

Rogério Araújo foi outro que denunciou a situação, ele comprou o ingresso para o show do Ferrugem e está inseguro se a apresentação realmente deve acontecer. “Não estamos tendo retorno, já trocaram a data uma vez e tudo indica que não haverá show, pois há um jogo do Brusque na mesma data”.

A empresa Backstage Entretenimento não realiza uma publicação no feed do Instagram desde o dia 19 de dezembro de 2024.

Pronunciamento da empresa

A reportagem de O Município entrou em contato com a organização do evento e conversou com o assessor de comunicação da Backstage Entretenimento, Tiago Carvalho, que encaminhou uma nota afirmando que o show está confirmado, por enquanto, “tendo em vista que tem com a interdição do estádio pela federação, onde ainda hoje vamos tentar entender sobre a interdição”.

“Sobre clientes que solicitaram reembolso pela mudança de data , tivemos um pequeno atraso em alguns reembolsos mas que já na próxima semana será sanado”, afirma. Ele reitera que, para solicitar reembolso, é preciso enviar para o e-mail [email protected].

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (24 a 31/03)

2. Tribunal de Justiça reverte sentença que condenou Prefeitura de Brusque a pagar mais de R$ 1 milhão de obras de creches

3. GALERIA – Peregrinação de Brusque a Nova Trento reúne mais de 350 participantes

4. Calor já tem data para ir embora de Brusque em abril; saiba quando

5. Ex-prefeito Nene Colombi assume assessoria de Jerry Comper para coordenar infraestrutura no Médio Vale

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: