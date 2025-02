Show do pagodeiro Ferrugem no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, é adiado; saiba motivo e nova data

O show do cantor Ferrugem, que estava programado para acontecer no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, no domingo, 9, foi adiado pela produtora do evento, a Backstage Entretenimento. O motivo, segundo a própria organizadora, é que o calendário de jogos do Brusque Futebol Clube, divulgado após o anúncio do show, prevê uma partida no estádio no dia 8, impossibilitando a montagem da estrutura necessária para o espetáculo.

De acordo com um comunicado da Backstage nas redes sociais, o evento foi remarcado para o dia 19 de abril, um sábado, com início às 20h.

“A mudança ocorreu devido à realização da partida entre Brusque e Criciúma no dia 8 de fevereiro, impossibilitando a montagem da estrutura do evento, que pode levar de dois a três dias. Tentamos tudo que foi possível para manter o evento na data original, mas infelizmente não conseguimos”, informou a produtora.

Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data, e as vendas seguem normalmente no segundo lote. Para mais informações, a produtora disponibilizou um contato via WhatsApp: (47) 99284-9963.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: