Show gratuito, festa de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando o que fazer em Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem na cidade entre esta sexta-feira, 7, e domingo, 9.

1. Visita ao paraíso dos gatinhos

O Chat Mouillé, instituto que abriga atualmente mais de 600 gatos resgatados, estará de portas abertas neste sábado, 8. Uma vez por mês, a ONG permite visitações para que interessados possam ver como é o trabalho. A contribuição mínima para a visita é de R$ 20. O instituto fica na rua Alberto Müller, nº 7395, no Limeira.

2. Show gratuito

Neste domingo, 9, o cantor Gustavo Bardim e o grupo Viocello farão um show gratuito no auditório da Igreja São Luís Gonzaga, em Brusque. O evento irá acontecer após a missa, às 21h30. A iniciativa faz parte do Programa de Incentivo à Cultura (PIC) de Santa Catarina, levando música de qualidade ao público de forma gratuita. Apesar de a entrada ser gratuita, é necessário garantir o ingresso antecipadamente pelo site Sympla. Os participantes devem apresentar o ingresso, seja impresso ou no celular, no dia do evento.

3. Festa de igreja no Limoeiro

A Comunidade São Sebastião, no Limoeiro, promove festa neste fim de semana. Na sexta-feira, 7, haverá venda de pastel e cuca após a missa, que inicia às 19h30. Já no sábado, após a celebração, que começa às 19h30, será servido serviço completo de bar e cozinha. A partir de 21h, o grupo O Nosso Samba se apresenta. Já no domingo, a missa é às 10h, e a festa inicia na sequência. Às 14h, a música é por conta do grupo Duetou. A entrada é gratuita.

4. Competição de tiro esportivo

A segunda edição do Desafio Zahav de Tiro Esportivo acontece na Associação de Caça e Tiro Esportivo Brusquense (ACTEB), um clube de tiro ao ar livre localizado na rua Luiz Morelli, 791, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, no sábado, 8. O evento ocorrerá das 9h às 15h e promete reunir atiradores de diferentes níveis, em uma competição que não exige associação ao clube. Para participar, basta apresentar o Certificado de Registro (CR) e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf) válidos. Os vencedores de cada categoria receberão medalhas, e o campeão de cada modalidade ganhará ainda um voucher de R$ 500 para compras na Zahav Armeria. Além disso, todos os inscritos e reinscritos concorrerão ao sorteio de outro voucher no mesmo valor. O custo da inscrição é de R$

50, já as reinscrições saem por R$ 30. Mais informações com Matheus Muller pelo (47) 99915-6219 e no Instagram @zahavarmeria.

5. Feira livre

Neste sábado, 8, acontecerá a primeira edição do ano da Feira Livre na Villa Schlösser, em Brusque, das 9h às 17h. O evento, que leva o nome do local que o acolhe, oferece uma variedade de artesanatos, produtos coloniais e regionais e também parquinho para as crianças.

6. Sábado Fácil

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza no dia 8 a primeira edição do Sábado Fácil de 2025, na praça Barão de Schneeburg, no Centro. As atividades na praça iniciam às 9h e a população poderá usufruir de diversos serviços gratuitos como orientações de saúde, teste de acuidade visual, manutenção e limpeza de óculos, consultas de crédito, artesanato. Além disso, haverá apresentações musicais, presença da Vigilância da Saúde, e oficinas de elétrica, automação e modelagem. Já as crianças poderão se divertir com os brinquedos educativos, cama elástica, pintura facial e jogos de mesa. Uma roda de capoeira está marcada para se apresentar às 10h (em caso de chuva, será transferida para a Fundação Cultural).

