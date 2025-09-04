Show nacional, dança e cultura: confira a programação da 31° Festa Bergamasca de Botuverá

A Festa Bergamasca de Botuverá acontece neste fim de semana, de sexta-feira, 5, até domingo, 7, na Paróquia São José, no Centro. A expectativa da organização é receber 20 mil pessoas ao longo dos três dias de festa. A grande atração desta edição é o show nacional da dupla João Bosco e Vinícius, no domingo, 7, a partir das 19h30.

A programação terá novidades em 2025. Pela primeira vez haverá atrações de pagode, com a apresentação do Grupo Sem Abuso, na sexta-feira, 5, às 22h. A entrada é gratuita todos os dias. Contudo, há um espaço de área VIP e camarotes, que estão sendo vendidos pelo valor de R$ 40. Os ingressos podem ser adquiridos no site zig.tickets.

Programação completa da 31° Festa Bergamasca

05/09

13h: Café e Encontro da 3° Idade Palco cultural – Palco Cultural

14h: Tarde Dançante com Grupo Balanejo – Palco Cultural

18h: Missa Festiva – Igreja São José

19h: Grupo de Dança Folclórica Mirim e Infanto Juvenil – Palco Cultural

19h30: Abertura Oficial – Palco Cultural

22h: Grupo Sem Abuso – Palco Principal

23h30: Dj Piero – Palco Principal

00h: Dazaranha – Palco Principal

06/09

9h: Desfile Cultural – Rua João Morelli

10h30: Abertura dos Portões

12h: Valdimir Bertotti – Palco Cultural

13h: Jogos Comunitários – Palco Cultural

15h: Legião Gaúcha – Palco Principal

18h: Missa Festiva – Igreja São José

19h: G. Dança Folc. Mirim e Infanto Juvenil – Palco Cultural

19h30: Humorista Loli – Palco Cultural

20h: Grupo Ciribim – Palco Cultural

21h: A. C. Italiana de Guabiruba – BEFANA – Palco Principal

22h: Boteco do Padre – Palco Principal

23h30: Dj Piero – Palco Principal

00h: Estação Fandangueira – Palco Principal

07/09

10h M. Bergamasca e Coral Giuseppe Verdi – Igreja São José

11h30 Apresentação Cultural Coral Infantil – Palco Principal

12h Bambinos da Terra – Palco Cultural

13h Orquestra Câmara de Guabiruba – Palco Principal

14h Família Dal Ponte – Palco Cultural

15h Fá e Banda – Palco Principal

16h30 Tchê Chaleira – Palco Principal

18h30 Dj Piero – Palco Principal

19h30 João Bosco e Vinícius – Palco Principal

