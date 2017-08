Show tributo ao Pink Floyd será realizado neste sábado

Neste sábado, 26, será realizado o tributo ao Pink Floyd com a banda Pigs & Diamonds. O evento começa a partir das 20h30, no Teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb). A banda está na estrada há 10 anos e utiliza instrumentos, performances e também os efeitos muito parecidos com os do Pink Floyd.

O repertório transita pelas diferentes fases da banda dos anos 60. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.portalticket.com.br ou na recepção do Cescb por R$ 30 inteira promocional e meia-entrada.