O teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) será palco de diversos shows de jazz entre os dias 28 a 30 de março. A entrada é gratuita e as inscrições serão divulgadas no canal do Youtube do projeto Sonora Jazz Brusque.

Na sexta-feira, 28, haverá o show de Alegre Correa, às 20h. Na sequência, Gabriel Vieira irão subir ao palco às 21h.

Já no sábado, 29, haverá apresentações de Arnou de Melo e Cassio Moura, às 20h e 21h, respectivamente. Por fim, no domingo, 30, Bruno Moritz e Felipe Moritz irão se apresentar às 18h e 19h, respectivamente.Todos os artistas se apresentarão com banda.

O teatro do Cescb fica localizado na rua Pedro Werner número 180, no bairro Jardim Maluche.

