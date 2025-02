Shows de jazz, comédia e jogo do Bruscão: confira cinco coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando o que fazer em Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem na cidade entre esta sexta-feira, 28, e domingo, 2.

1 – Shows de jazz

Neste fim de semana, o Teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) será palco de diversos shows com o projeto Sonora Jazz. Serão duas apresentações a cada dia do fim de semana. A entrada é gratuita. A primeira será às 20h da sexta com Alegre Correa. Na sequência, às 21h, será a vez de Gabriel Vieira. Já no sábado, às 20h irá se apresentar Arnou de Melo e, às 21h, Cassio Moura. Por fim, no domingo, Bruno Moritz irá subir ao palco às 18h e Felipe Moritz, às 19h. Todos os músicos irão se apresentar com banda. O teatro fica localizado na rua Pedro Werner, número 180, no bairro Jardim Maluche.

2 – Jogo do Bruscão

Já no sábado ocorrerá a partida Brusque x Chapecoense, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. O jogo está marcado para às 18h30, no estádio Augusto Bauer. É possível comprar pelo site Ingresso de Vantagens. As vendas online terminam quatro horas antes da partida. Os pontos de venda antecipada são a loja Bruscão Mania e a secretaria do Brusque. No Augusto Bauer, ingressos estarão disponíveis apenas no dia do jogo, a partir do meio-dia. Para a torcida da Chapecoense, os ingressos estão à venda no site.

3 – Show de sertanejo

Ainda no sábado acontecerá um show de sertanejo no Cartolas Pub, com a cantora Rakel Teixeira. Além dela também irão se apresentar o Grupo Azaração e DJ Residente. Para reservar mesas basta entrar em contato pelo WhatsApp (47) 9 9990-1247. A abertura da casa será às 20h. O estabelecimento fica localizado na rodovia Antônio Heil, número 5000.

4 – Festival de rock

O público brusquense também poderá acompanhar diversos shows, no sábado, no Rock Bar, com o Festival de Verão Cover. As quatro bandas que vão se apresentar vão tocar as músicas do AC/DC, Bon Jovi, Metallica, Guns N’ Roses. A abertura da casa será às 21h e os shows às 12h30. A reserva das mesas pode serfeita pelo WhatsApp (47) 9 9110-3700. O bar fica localizado na avenida Bepe Rosa, a Beira Rio, número 3200. A entrada para homens é R$ 30 e para mulheres R$ 20.

5 – Indavírus em Botuverá

A dupla de personagens indaialenses Gustavo Pórco e Lauro Antigo, que apresentam o jornal Indavírus, fará um show gourmet em Botuverá no sábado. O evento “Não me quebra, Lauro” acontecerá no salão da Igreja Matriz, na rua Padre Carlos Enderlin, às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Nacional a partir de R$ 40.

