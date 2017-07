Shows em prol do Instituto Aldo Krieger ocorre neste sábado

Com objetivo de angariar fundos para ajudar na preservação e manutenção do Instituto Aldo Krieger (IAK) artistas se reúnem neste sábado, 15, para várias apresentações musicais no local.

Entre as bandas confirmadas estão 7:27, MFA-S, In Pace e Etílicos e Sedentos.

O evento começa a partir das 16h30.

O IAK está localizado na rua Paes Leme, 63, no Centro de Brusque.

Os ingressos são vendidos por R$ 10, e todo o valor arrecadado será doado ao IAK.

Mais informações.