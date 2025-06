Estruturação

O momento da empresa consolida os progressos feitos a partir do início de 2024, quando a Sierratur passou por uma reformulação em seu organograma.

Passou a ter 11 colaboradores em seu quadro, estabelecendo departamentos específicos e a otimização da administração, incluindo marketing, diretoria financeira e comercial.

Os setores de back office para reconfirmações de serviços, concierge para serviços que agregam experiências nas viagens dos seus clientes e a consultoria e agendamento de vistos e passaportes também se destacaram nesta organização.

A Sierratur oferece passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros, hotelaria, agenciamento de vistos e passaportes, chip telefônico, aluguel de carro, viagens corporativas e muito mais.

O atendimento a empresas é uma das frentes de destaque na expansão territorial da agência de viagens, que visa municípios como Itajaí, Joinville, Blumenau e Balneário Camboriú.

“Nossa especialidade sempre foi as viagens de lazer, mas o crescimento da demanda no atendimento às empresas nos levou a criar um departamento específico para atender nossos clientes PJ”, destaca Munch.

Com esta nova fase de projeto de expansão, a Sierratur lança um programa de recrutamento de talentos, com vagas abertas em todos os departamentos da empresa e a possibilidade de atuação em várias cidades do estado.

Podcasts

Celebrando seu 15º aniversário, a Sierratur lança também, em junho, dois podcasts em seu YouTube.

Em 10 episódios, o Sierracast traz fornecedores e empresas parceiras, que vão ter um bate-papo sobre diversos serviços de viagens, como cruzeiros, seguros, hoteis entre outros.

“A ideia é trazer o público para mais perto destas questões. O Sierracast vai tirar dúvidas e capacitar o cliente sobre estes serviços e aspectos, para que se sinta ainda mais seguro na hora de tomar as decisões sobre sua viagem”, comenta Münch.

Outro podcast é o Café com o Passageiro, no qual os clientes da Sierratur serão os convidados. A conversa será sobre suas experiências com viagens e dicas importantes, tanto para aqueles que planejam sua primeira viagem quanto para os que têm mais experiência em rodar pelo Brasil e pelo mundo.