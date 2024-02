Simas encaminha filiação ao União Brasil e será presidente do partido em Brusque

O vereador Alessandro Simas deve trocar em breve o Progressistas pelo União Brasil. A tendência é que, além de se filiar à legenda do “44”, o parlamentar assuma a presidência do diretório do partido em Brusque. O Município apurou que, apesar de Simas já chegar ao partido com status de presidente, a candidatura dele a algum cargo nas eleições de outubro é incerta.

Antes de Simas se filiar ao União, quem assume a presidência provisoriamente é Luciano Camargo, ex-diretor-presidente do Samae de Brusque. O ex-secretário regional Jones Bosio, que ocupava a função de presidente do União na cidade, se afastou por, segundo Camargo, problemas de saúde.

Simas foi candidato a prefeito na eleição de 2023 e ficou em segundo na contagem de votos. Após a vitória de André Vechi (PL), o partido, que hoje não tem nenhum vereador filiado, assumiu uma posição de oposição. A tendência deve seguir, tendo em vista que Simas já confirmou que não é apoiador do governo Vechi.

O partido é comandado em Santa Catarina pelo deputado federal Fábio Schiochet. Após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do PSL, a sigla se fundiu com o Democratas, criando o União Brasil. Simas chegou a integrar o partido automaticamente por um curto período de tempo após a criação, pois era filiado ao antigo DEM, e agora retorna.

