Legado e emoção: fogo simbólico dos Jogos Abertos de Santa Catarina é aceso em Brusque

A chama simbólica dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) voltou a brilhar na noite desta quinta-feira, 6, na Sociedade Esportiva Bandeirante, em Brusque, o berço da maior competição poliesportiva do estado.

O evento, que reuniu autoridades, atletas e convidados, marcou oficialmente o início da 64ª edição dos Jogos, que acontecem entre 17 a 29 de novembro, em Chapecó.

Com um roteiro carregado de simbolismo, a cerimônia resgatou a origem mitológica do fogo e a tradição olímpica, conectando-a à história do esporte catarinense.

Tradicionalmente, após o acendimento do fogo, a tocha acesa é repassada aos familiares dos idealizadores, em reconhecimento ao legado deixado por Arthur Schlösser, Rubens José Facchini e Orlando Francisco Müller, o Pipoca. Das mãos das famílias, a tocha foi entregue aos vice-prefeito de Chapecó e presidente da Comissão Central Organizadora (CCO) dos Jogos, Valmor Scolari e ao presidente da Fesporte, Jeferson Ramos Batista, anfitriões da cidade sede para o acendimento da pira olímpica.

Segundo o diretor do Bandeirante, Sandro Ricardo Gracher Baran, é uma honra para o clube seguir presente na história dos Jogos Abertos e relembrar as origens do esporte catarinense.

“É um privilégio o Bandeirante fazer parte, mais uma vez, da abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Aqui é onde tudo começou, com três idealizadores, três sócios que deram muito da sua vida em prol do esporte brusquense. E hoje, com certeza, onde eles estiverem, estão felizes, porque a chama acesa em 1960 continua inspirando e formando atletas aqui. Mais uma vez, é daqui que o fogo simbólico parte para iluminar o esporte catarinense”, destaca.

Para Eugênia Regina Schlösser Niebuhr, neta de Arthur Schlösser, participar da cerimônia é motivo de orgulho. “É sempre uma emoção única. Ver que essa tradição passa de geração em geração é algo muito bonito. Acho que todos nós precisamos continuar lutando para que isso nunca se perca. É um orgulho imenso fazer parte desse momento tão simbólico e emocionante”, declara.

O vice-prefeito de Chapecó, presidente da Comissão Central Organizadora (CCO) dos Jogos, Valmor Scolari, enalteceu a importância da solenidade e reforçou o convite para todos prestigiarem os jogos deste ano.

“Quero dizer para os senhores e senhoras que nós estamos dedicando todo o nosso tempo para que nós façamos os melhores Jogos Abertos de todos os tempos. Os alojamentos estão todos na fase final de organização. Todos serão muito bem recebidos em Chapecó. Faço o convite para que todos possam estar no cerimonial de abertura, estamos preparando algo muito bonito”, ressalta ele.