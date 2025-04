Simmebr celebra 50 anos de fundação em Brusque

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Brusque (Simmebr), celebra na noite do dia16, na Sociedade Esportiva Bandeirante, seus 50 anos de fundação. Ao longo das últimas cinco décadas, a entidade contribuiu com a organização do setor, diversificou a economia da região, gerou emprego, renda e foi decisiva para a formação técnica e profissional especializada.

“Celebrar 50 anos do Simmebr é relembrar uma trajetória construída com trabalho, união e muita luta em prol das indústrias metalúrgicas de Brusque e região. Estar à frente do sindicato neste momento histórico é, sobretudo, um privilégio, e também um compromisso de manter vivo o legado daqueles que começaram esta jornada”, afirma o presidente da entidade, Alexandre Zen.

Segundo ele, o sindicato sempre buscou uma atuação pautada no equilíbrio entre as demandas da indústria e os interesses coletivos. “Promovemos segurança jurídica, organização trabalhista, e fomentamos o crescimento sustentável. Essa base sólida permitiu que o setor se expandisse e contribuísse diretamente para a diversificação da economia de Brusque e arredores, antes muito centrada no setor têxtil”, explica.

Durante a solenidade serão homenageados Ingo Fischer, Edemar Fischer, Antônio Cervi, José Moacir Merico e José Carlos Loos (in memoriam). O evento ainda contará com a palestra “Governança em família: da fundação à sucessão”, ministrada por Bruno Ferrari Salmeron. O convite por adesão pode ser adquirido pelo link.

Contexto atual

Hoje o Simmebr conta com uma estrutura moderna, com áreas voltadas à assessoria jurídica, relações trabalhistas, capacitação profissional e articulação institucional.

“Atendemos tanto as demandas individuais das associadas quanto promovemos ações coletivas para defender os interesses das indústrias. Somos um ponto de apoio estratégico para o empresariado, contribuindo com informações, soluções e representatividade”, declara o presidente.

O setor, que atualmente enfrenta desafios como a escassez de mão de obra qualificada e a alta carga tributária, também visualiza grandes oportunidades no horizonte. A inovação, a automação e a busca por novos mercados surgem como alternativas para impulsionar o crescimento da indústria local. “Brusque tem uma forte vocação industrial e espírito empreendedor, o que nos dá uma boa perspectiva para seguir crescendo com competitividade”, afirma Zen.

Neste contexto, o Simmebr tem acompanhado de perto a evolução tecnológica e incentiva as empresas a se adaptarem às novas exigências do mercado, com eficiência e sustentabilidade. Por isso, a entidade oferece capacitações, parcerias com instituições de ensino e apoia a participação das empresas em feiras e eventos especializados.

Participação social

É protagonista do Simmebr, sob a presidência de Ingo Fischer, a fundação da Escola Técnica Metal-Mecânica, que se incorporou ao Centro de Formação Profissional do Senai, em 1989. A obra foi viabilizada com recursos próprios da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e da Confederação Nacional das Indústrias (CNI). O projeto ainda contou com a participação do Ministério da Educação e da Fundação Catarinense do Trabalho (Fucat).

Mesmo formando centenas de profissionais e recebendo o reforço de outras instituições de ensino, o volume de vagas disponíveis nas indústrias ainda é superior ao número de candidatos.

“Temos um descompasso entre oferta e demanda. Apesar dos esforços, muitas empresas enfrentam dificuldade para preencher vagas técnicas específicas. É por isso que continuamos investindo na aproximação com instituições de ensino, no fortalecimento dos cursos profissionalizantes e na valorização das carreiras industriais. Acreditamos que essa ponte entre educação e indústria é fundamental para o futuro do setor”, enfatiza Zen.

O Simmebr também integra o Conselho das Entidades para uma Brusque Melhor e mantém um diálogo permanente com o poder público, associações empresariais, instituições educacionais e órgãos reguladores. “Participamos ativamente de conselhos, fóruns e iniciativas que influenciam políticas públicas. Buscamos sempre defender os interesses do setor com equilíbrio, transparência e visão estratégica, fortalecendo nossa voz na construção de um ambiente mais favorável aos negócios”, ressalta o presidente.

Para Alexandre Zen, a metalurgia carrega em seu DNA dois valores que se complementam: tradição e transformação. Por isso, a celebração de 50 anos honra e reverencia os pioneiros do passado, enquanto reforça seu compromisso com o desenvolvimento humano e social no presente.

“Gostaríamos de destacar que os 50 anos do Simmebr não pertencem apenas à diretoria atual, mas a todos que contribuíram com dedicação, visão e coragem ao longo dessas décadas. Também reforçamos nosso compromisso com a inovação, a sustentabilidade, o fortalecimento das indústrias locais e a promoção do desenvolvimento econômico da nossa região. Seguimos firmes, com orgulho do que foi feito e com os olhos voltados para o futuro”, expressa o presidente.

Conheça a história do sindicato

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Brusque (Simmebr), nasceu por meio de uma Associação, fundada em assembleia, no dia 23 de setembro de 1974. Na oportunidade, sua primeira diretoria, ainda provisória, foi eleita por aclamação, tendo o sr. José Carlos Loos como presidente. Poucos dias depois, em 30 de setembro de 1974, foram aprovados os estatutos da entidade e eleita a sua primeira diretoria definitiva, que elevou ao cargo de presidente o empresário Ingo Fischer.

Para defender os interesses da categoria, organizar o setor e contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Brusque, a Associação solicitou ao Ministério do Trabalho seu reconhecimento como Sindicato, em 16 de junho de 1976. Cerca de três anos depois, em 13 de fevereiro de 1979, a Carta Sindical foi finalmente expedida, garantindo a continuidade desta história de sucesso, vivida e fomentada até os dias atuais.

São sócios-fundadores: Fundição Hércules Ltda (José Carlos Loos), Fundição e Metalúrgica Zucco (Ademar Zucco), Funilaria Becker (Waldemar Becker), Irmãos Zen Ltda. (Hylário Zen), Irmãos Fischer S/A Ind. E Com. (Ingo Fischer), Metalúrgica Zanon (José Clair Zanon), Metalvale – Metalúrgica Vale do Itajaí Ltda. (Zeno Heinig), Metalúrgica Siemsen Ltda. (Gentil Albani), Metalúrgica Brusque S/A Ind. E Com. (José Moacir Merico) e uma tornearia (Mário Pinotti).

Leia também:

1. Motociclista morre em acidente na rodovia entre Nova Trento e Brusque

2. Subestação de Botuverá: abertura da licitação da obra depende de licenças ambientais

3. EXCLUSIVO – Ação judicial questiona cessão gratuita de imóvel da Praça Sesquicentenário para a DIC de Brusque

4. Câmara aprova pagamento de recompensa para quem denunciar pichações em Brusque

5. Homem tem traumatismo craniano após sofrer queda e bater cabeça em pedra em Brusque

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: