Na noite de quarta-feira, 16 de abril, a Sociedade Esportiva Bandeirante foi palco para a comemoração dos 50 anos do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Brusque (SIMMEBr).

Fundado em 1974, o sindicato tem sido protagonista na organização e desenvolvimento do setor metalmecânico em Brusque e região, contribuindo, desde seu início, para a formação de mão de obra qualificada e o fortalecimento da economia local.

O evento contou com a presença do prefeito de Brusque, André Vechi; do prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, e do prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, além de presidentes de entidades empresariais, empresários, autoridades civis e militares.

Uma programação especial foi preparada para marcar a data, incluindo homenagens a nomes que fizeram história na trajetória do sindicato: Ingo Fischer, Edemar Fischer, Antônio Cervi, José Moacir Merico e José Carlos Loos (in memoriam).