Simmebr celebra cinco décadas de história com jantar em Brusque

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Brusque (Simmebr) celebrou em um jantar nesta quarta-feira, 16, na Socidade Esportiva Bandeirante, em Brusque, 50 anos de fundação. O evento teve homenagens a personalidades que marcaram a trajetória da entidade e uma palestra do especialista Bruno Ferrari Salmeron, com o tema “Governança em família: da fundação à sucessão”.

Foram homenageados Ingo Fischer, Edemar Fischer, Antônio Cervi, José Moacir Merico e José Carlos Loos (in memoriam). Desde sua fundação, o Simmebr tem desempenhado um papel fundamental na organização e no fortalecimento do setor metalúrgico em Brusque e região. Além de impulsionar a diversificação econômica local, tradicionalmente voltada ao setor têxtil, o sindicato tem sido um pilar para a geração de emprego e renda, além da formação técnica e profissional especializada.

Atual presidente do sindicato, Alexandre Zen, CEO da ZM, celebrou o sucesso do evento, que contou com a presença de cerca de 200 pessoas, incluindo diversas autoridades da região.

“Conseguimos trazer muitas autoridades hoje, é importante celebrar essa história de 50 anos e estamos conseguindo manter o que foi construído ao longo desse tempo. É uma grande felicidade”, destacou.

Ele ressaltou que o setor metal-mecânico se destaca e o crescimento esperado para esse ano é na casa dos dois dígitos. “É uma indústria que precisa de muita tecnologia e muito investimento para disputar, por exemplo, com os Tigres Asiáticos. Mas Brusque é uma cidade empreendedora e as empresas locais comparam-se a empresas de ponta da Europa e dos Estados Unidos”, completou, ressaltando ainda a necessidade de contribuição do poder público para a infraestrutura necessária para o setor se desenvolver.

Mario Cezar de Aguiar, presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), foi uma das autoridades presentes.

“Esse setor se destaca pelo estado. Para nós é uma satisfação participar do evento e comemorar 50 anos desse Simmebr, que tem muita contribuição para o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina”.

Homenageados

Ingo Fischer, fundador e presidente do sindicato por cerca de quatro décadas, falou do orgulho de ver o sindicato completar meio século de história e relembrou o início do Simmebr.

“A formação desse sindicato, para Brusque, foi um orgulho muito grande. Foi a partir da iniciativa de fundar esse sindicato que a indústria metal-mecânica começou a crescer na região. Consegui formar o sindicato e entramos na Fiesc, conseguindo recursos para formar a escola metal-mecânica no Senai. Daí para frente, conseguimos formar a mão de obra, porque até então era focado no têxtil.

Edemar Fischer, ex-presidente do sindicato, celebrou a importância do associativismo e também o sucesso do evento.

“Desde a década de 1970, estamos juntos buscando melhorias para o setor. O sindicato está muito bem com o Alexandre. É um orgulho muito grande para o setor celebrar os 50 anos do sindicato e da união empresarial. Esse associativismo que temos, juntamente com as outras entidades, nos faz muito felizes. Ver a casa cheia e esse evento sendo tão bem prestigiado, inclusive pelo presidente da Fiesc, é muito bom”.

