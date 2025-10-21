“Sinalização da rodovia Antônio Heil está uma vergonha”, diz vereador

O vereador Jean Pirola (PP) criticou nesta terça-feira, 21, a falta de sinalização da rodovia Antônio Heil (SC-486). A via, que liga Brusque a Itajaí, foi revitalizada neste ano, mas a nova sinalização no chão ainda não foi executada. O trecho é de responsabilidade do governo de Santa Catarina.

“A sinalização da rodovia Antônio Heil está uma vergonha. Quem vai para Itajaí tem uma dificuldade enorme. Recuperaram algumas partes da pista e não colocaram a sinalização. Quem vem de Itajaí para Brusque, pega boa parte da via às escuras”, disse o parlamentar, durante sessão da Câmara.

Conforme Pirola, os trechos mais críticos ficam na localidade de Arraial dos Cunhas, no perímetro de Itajaí, e em frente ao Motel Deorum, no limite entre Brusque e o município vizinho. “É um perigo”.

Ele pretende encaminhar um ofício sobre o assunto ao governo de SC, e convidou mais vereadores para assinarem o documento.

