“Sinalização da rodovia Antônio Heil está uma vergonha”, diz vereador
Jean Pirola afirma que enviará ofício ao governo de SC sobre assunto
Jean Pirola afirma que enviará ofício ao governo de SC sobre assunto
O vereador Jean Pirola (PP) criticou nesta terça-feira, 21, a falta de sinalização da rodovia Antônio Heil (SC-486). A via, que liga Brusque a Itajaí, foi revitalizada neste ano, mas a nova sinalização no chão ainda não foi executada. O trecho é de responsabilidade do governo de Santa Catarina.
“A sinalização da rodovia Antônio Heil está uma vergonha. Quem vai para Itajaí tem uma dificuldade enorme. Recuperaram algumas partes da pista e não colocaram a sinalização. Quem vem de Itajaí para Brusque, pega boa parte da via às escuras”, disse o parlamentar, durante sessão da Câmara.
Conforme Pirola, os trechos mais críticos ficam na localidade de Arraial dos Cunhas, no perímetro de Itajaí, e em frente ao Motel Deorum, no limite entre Brusque e o município vizinho. “É um perigo”.
Ele pretende encaminhar um ofício sobre o assunto ao governo de SC, e convidou mais vereadores para assinarem o documento.
Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história: