Sindicato apura causas de queda de elevador que deixou trabalhador ferido em Brusque

Na manhã deste domingo, 7, ocorreu um acidente de trabalho no bairro Santa Luzia, Brusque, envolvendo um trabalhador que ficou ferido após sofrer uma queda de cerca de nove metros de um elevador. O caso está sendo investigado para apuração das causas do acidente.

O jovem de 22 anos estava trabalhando no telhado da obra, utilizando um elevador, quando um cabo de aço arrebentou e resultou na queda do homem e do maquinário. Ele foi encontrado dentro do elevador, à beira de um barranco de cerca de quatro metros de altura, o que dificultou o atendimento das equipes de socorro.

A Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram apoio à vítima e a encaminharam para o pronto-socorro do Hospital Azambuja.

Até o momento, ainda não se sabe o motivo do rompimento do cabo de aço. O engenheiro responsável pela obra foi contatado pelo jornal, mas ainda não forneceu declarações sobre o andamento da obra ou do acidente.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque (Sintricomb), Izaias Otaviano, informou à reportagem que foi até o local, que estava fechado. Lá, não foi possível identificar nenhuma placa indicando a empresa responsável pela obra.

Dessa forma, ele acredita que se trata de uma construção familiar, sem participação de empreiteira. O presidente do sindicato informou que irá continuar a apuração do caso. O Município mantém a investigação do acidente e segue com espaço aberto para manifestações dos responsáveis pela obra.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

