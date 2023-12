Sindicato de Brusque e região anuncia aumento salarial de 9,4% para funcionários de restaurantes e hotéis

O Sindicato dos Empregados em Hotéis, Restaurantes e Bares de Brusque e Região (Sethobru) anunciou um aumento de 9,4% nos salários dos trabalhadores da categoria. O reajuste do piso único da categoria ficou 100% acima da inflação, o maior percentual registrado em Brusque este ano nas negociações coletivas.

Funcionários que já recebem acima do piso terão um aumento de 6% no salário. O reajuste salarial deve vir na folha de pagamento referente a este mês, que é paga no início do mês de janeiro, em todas as cidades que fazem parte da base territorial do Sethobru (Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento e São João Batista).

Negociações

O aumento veio após negociações entre o Sethobru e o Sindisol, representante da classe patronal, que encerraram na última semana, a convenção Coletiva de Trabalho 2023/24.

De acordo com o presidente do Sethobru, Joci Luís de Souza, o avanço desta negociação foi na valorização do piso da categoria, tendo em vista que mais de 85% dos trabalhadores são registrados no piso. A quantia passa a vigorar no valor de R$ 1.980,00. “Este valor de acréscimo do piso faz com que a categoria tenha o maior piso único inicial de todo o estado de Santa Catarina, e um dos maiores pisos salariais do país”, ressalta.

O presidente reforça ainda que nenhum trabalhador da categoria, que exerce a função de 220 horas mensais, pode receber valor menor que o piso. “Valorizar o piso salarial é mais que questão de honra para o Sethobru, pois evita com isso trabalhadores ganhando por fora ou na informalidade, colocando assim a categoria não mais como uma função secundária, e sim uma categoria de piso salarial valorizado, inclusive quando se compara a outras categorias no próprio município”, complementa.

Manutenção de cláusulas

Além dos reajustes salariais, a entidade negociou a manutenção das cláusulas sociais, como o quinquênio; valor das horas extras de 60% e 70%; assento no local de trabalho; escala que favorece o repouso dominical dentro do mês; entre outras.

“É importante ressaltar que nas últimas negociações pós-pandemia, os aumentos foram todos com ganho real. No caso das negociações deste ano, o ganho superou a expectativa. Mesmo assim, sabemos que ainda não é o ideal para essa categoria que tanto trabalha, inclusive de domingo a domingo, mas temos a certeza que estamos no caminho certo, valorizando o trabalhador e a trabalhadora dos nossos hotéis, bares e restaurantes”, avalia o presidente.

Desta forma, os trabalhadores que recebem salário abaixo do novo valor estipulado para o piso, terão que ter seu salário reajustado para R$ 1.980,00.

“Os trabalhadores devem ficar atentos a sua próxima folha de pagamento e, em caso de dúvida, buscar orientação junto ao sindicato”, finaliza o presidente.

