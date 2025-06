Sindicato dos Servidores propõe plano inicial de cargos e salários à Prefeitura de Botuverá

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb) reuniu-se recentemente com o prefeito de Botuverá para apresentar a proposta inicial do novo plano de cargos e salários do funcionalismo municipal.

Durante o encontro, foram discutidos os principais pontos do documento, que tem como objetivo estabelecer critérios mais justos e transparentes para a progressão na carreira, além de alinhar os salários às funções efetivamente exercidas pelos servidores.

“As propostas foram elaboradas por uma empresa contratada no ano passado. Parte do valor foi custeada pela prefeitura e outra parte pelo sindicato. Após a apresentação do estudo, caberá agora à administração elaborar uma contraproposta, abordando questões como salários iniciais e progressões na carreira. Na próxima reunião, vamos apresentar essa resposta formalmente”, explicou o prefeito de Botuverá, Victor José Wietcowsky.

Avanço nas negociações

Segundo a presidente do Sinseb, Tânia Pompermayer, a reunião faz parte das tratativas referentes à data-base de 2025 e demonstra o compromisso com a valorização dos servidores públicos de Botuverá.

“Negociamos que, neste ano, apresentaríamos uma proposta de plano de cargos e salários à atual gestão. Os salários estão muito defasados, e isso precisa mudar. Esse plano foi elaborado ainda na administração anterior, mas não avançou. Agora, reformulamos o conteúdo e mostramos como ele pode ser aplicado na prática”, detalhou Tânia.

De acordo com ela, o prefeito recebeu bem a proposta, e uma nova reunião foi agendada para junho. Nessa próxima fase, a prefeitura fará uma simulação na folha de pagamento para calcular o percentual de reajuste possível, considerando o estágio de cada servidor na carreira.

“Após essas etapas, o sindicato apresentará a versão final à categoria. A implementação do plano representará um passo concreto rumo à valorização real dos servidores. Sem dúvida, será um grande avanço para o serviço público municipal”, concluiu.

