Sindicatos promovem mutirão de empregos no setor têxtil em Brusque em abril

No dia 5 de abril, no Shopping Gracher, acontecerá o Mutirão de Empregos Têxtil e Vestuário, promovida pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest) e Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharia e Tinturaria de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sifitec).

A ação será realizada das 9h às 13h e reunirá empresas do setor com vagas abertas em diversas áreas. A presidente do Sindivest, Patrícia Conti, destaca a importância de iniciativas como essa para o fortalecimento do setor.

“Mais do que vagas, o Mutirão oferece acesso direto às empresas, cria conexões reais e valoriza os talentos da nossa região. É uma grande oportunidade tanto para quem busca emprego quanto para quem busca bons profissionais”, afirma.

O presidente da Sifitec, Marcus Schlösser, ressalta o compromisso das indústrias com a comunidade.

“O setor têxtil é parte essencial da economia local, e eventos como este mostram que quando o setor produtivo se une, todos ganham: empresas, trabalhadores e a cidade. Por isso, convidamos os profissionais do setor têxtil para participar e dar o próximo passo na sua carreira”, completa.

Durante o evento, os participantes poderão conversar diretamente com os profissionais de RH, conhecer as vagas disponíveis e entregar seus currículos. A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia. Basta comparecer com documentos pessoais e currículo atualizados. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (47) 99639-4351.

