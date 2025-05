Sindilojas anuncia empresas vencedoras do concurso Vitrines de Páscoa; saiba quem são

Foi realizada na manhã desta terça-feira, 27, a entrega da premiação do Concurso de Vitrines de Páscoa, realizado pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas). O evento ocorreu na sede do Sindilojas, no Centro Empresarial de Brusque.

Além do resultado do concurso, foi divulgado também o resultado da pesquisa de percepção de satisfação dos clientes no comércio da cidade.

Os vencedores do concurso foram: Queijo & Companhia (1º lugar), La Bella Modas (2º lugar) e Super News Decorações (3º lugar). A empresa vencedora do concurso foi premiada com hospedagens de duas pernoites com acompanhante na pousada do Sesc Lages, enquanto o segundo e terceiro lugar, recebeu o direito de dois pernoites, com acompanhante, no Sesc Cacupé, em Florianópolis.

O evento contou com a presença do vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, Valdir Walendowsky, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Gevaerd e representantes do Senac, Sesc e demais entidades.

Pesquisa de satisfação

Antes do anúncio dos vencedores do concurso foi divulgado o resultado da pesquisa de satisfação sobre o comércio da região. O levantamento, feito pelo Senac e Sindilojas, conseguiu 304 respostas. No ano de 2023, primeiro ano da pesquisa, mais de mil pessoas foram entrevistadas. Os resultados apresentados comparam em porcentagem e quantidades os dados de 2023 e 2025.

Os principais pontos destacados na pesquisa foram a continuidade do preço como principal critério para compras, mas também a facilidade de acesso aos produtos. Em outro ponto, foi analisado que grande parte dos consumidores prefere lojas com atendimento de funcionários, mas que também possam ser livres para escolher os produtos.

Com relação ao mal atendimento nos estabelecimentos, a maioria das pessoas relatou que não reclama do atendimento, mas que apenas deixa de comprar no espaço após os fatos. Já entre os motivos que levam o cliente a entrar em um estabelecimento, a maioria respondeu que são influenciadas pelas vitrines.

A presença do comércio digital segue em alta. No quesito forma de pagamento, o uso do dinheiro físico caiu, enquanto o do Pix passou a figurar como principal opção.

Os resultados das pesquisas de 2023 e 2025 podem ser vistos nos links abaixo:

Ao final, o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, comentou sobre os pontos destacados da pesquisa e agradeceu a presença das empresas participantes do Concurso de Vitrines “Queria agradecer a todas as lojas que estiveram junto com a gente. Foi muito bacana ter a presença das entidades, a presença do poder público, para realmente mostrar que a cidade tem um potencial muito forte. As lojas foram premiadas, mas o importante é que embelezaram a cidade”.

