Sindilojas lança nova edição do Concurso de Vitrines de Páscoa

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) lançou nesta quarta-feira, 5, o ‘Concurso de Vitrines Páscoa 2025’. A ação é promovida pelo Sindilojas em parceria com a Fecomércio, Senac e Sesc. Além do concurso, foi anunciada também uma nova edição da pesquisa de satisfação do consumidor.

Uma das principais metas do concurso é contribuir para o embelezamento urbano durante as festividades da Páscoa.

Para alcançar esse objetivo, o Sindilojas está incentivando os empresários do comércio a investirem na decoração de suas vitrines. Um workshop de decoração de vitrines será realizado nos dias 18 a 20 de março, das 18h40 às 22h, no Senac. O curso de vitrine é gratuíto, para se inscrever, basta entrar em contato com o Sindilojas ou Senac.

As inscrições para o concurso de vitrines de Páscoa também estão abertas, elas encerram no dia 17 de abril. O concurso irá premiar os três primeiros vencedores com hospedagens na pousada do Sesc Lages e também no Sesc Cacupé, em Florianópolis. Representando a entidade, esteve presente o gerente da unidade de Brusque, Gustavo Caetano.

O presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, mencionou que a cada ano o evento tem crescido, “a gente sabe que se começa pequeno, mas um dia se torna grande. Então a gente quer que essa tradição se torne grande”.

Pesquisa

A pesquisa de satisfação do público iniciou em 2023 e será realizada novamente neste ano. Conforme Lucimar Vieira Nass, diretora do Senac, neste sábado, 8, equipes darão início à pesquisa no Centro. O resultado deve ser divulgado no dia 22 de maio

O levantamento será realizado em Brusque, Guabiruba e Botuverá. Ele será estruturado em três etapas: “a primeira etapa é para identificar o perfil demográfico dos respondentes, então a gente organiza a questão de idade, gênero, estudos civis, depois a gente analisa a questão de tendência de consumo para ver quais são as preferências dos respondentes na hora de fazer compras, se faz compra online, quais os métodos de pagamento, entre outras informações. E na terceira etapa fazemos a parte da satisfação com o comércio local, a gente identifica quais são as oportunidades de melhoria e também quais são as fragilidades do nosso comércio”, explica o Coordenador do Senac Empresarial, Júnior Cunha.

A pesquisa traz dados como por quais meios os consumidores mais compram produtos, as formas de pagamentos e também a satisfação com o comércio local.

Conforme o presidente do Sindilojas, diversas empresas solicitaram a pesquisa para utilizar em seus planejamentos.

Interessados em participar da pesquisa podem preenchê-la através do formulário on-line. Acesse aqui.

Retomada das tradições

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Valdir Walendowsky, ressaltou a importância do concurso principalmente para retomar a celebração da Páscoa na região. E usou como exemplo a cidade de Pomerode, que recebe um grande movimento de pessoas durante o período. “Começou do zero, não tinha festa de Páscoa. Quando começaram a trabalhar essa questão de decoração da cidade, decoração de vitrines e eventos, olha o que aconteceu”.

Outros eventos que já acontecem na região serão realizados como as programações na praça Barão de Schneeburg e também na praça Sesquicentenário. A caça aos ovos é um dos eventos confirmados.

