Sine de Brusque divulga lista com vagas de emprego; saiba quais são

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis no município. Há vagas para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior, há também vagas para deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, que fica na praça da Cidadania, no Centro.

Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Ajudante de motorista – fundamental completo – auxiliar o motorista nos serviços de limpeza de fossas, filtros, caixas de gordura.

Ajudante de montagens (pedras de mármore) – CNH: AB

Ajudante de serralheiro – auxiliar na produção de estruturas metálicas

Ajudante de pátio – ensino fundamental completo – contar, separar e armazenar barras de aço, ajudar na carga e descarga

Analista de engenharia júnior (têxtil) – experiência comprovada, ensino médio completo

Assistente comercial e logística – experiência comprovada, ensino médio completo, CNH:B

Atendente de lanchonete – ensino fundamental completo

Aux. de atendimento para loja e oficina – experiência comprovada, ensino médio completo, CNH:A – experiência com atendimento e almoxarifado / expedição

Auxiliar administrativo– experiência comprovada em RH ou Dep. pessoal, ensino médio completo, CNH:B

Auxiliar de almoxarifado – experiência comprovada, ensino médio completo

Auxiliar de compras – ensino médio completo – conferir, armazenar e distribuir materiais e suprimentos, manter registros atualizados

Auxiliar de confecção– com experiência – passar, embalar, conferir pedidos e notas

Auxiliar de cozinha – experiência comprovada, fundamental incompleto, CNH:AB, condução própria

Auxiliar de depósito – experiência comprovada, fundamental completo

Estágio – Auxiliar de escritório – cursando superior em administração, processos gerenciais ou áreas afim

Auxiliar de estoque – com experiência

Auxiliar de expedição – ensino fundamental completo – etiquetar, organizar o setor, separar e conferir produtos

Auxiliar de expedição– revisar, embalar e pesar rolos de malha, separar pedidos

Auxiliar de expedição– experiência comprovada, fundamental completo, ter veículo próprio

Auxiliar de limpeza – com experiência, fundamental completo

Auxiliar de limpeza – experiência comprovada, ensino médio completo, disponibilidade de horários

Auxiliar de limpeza – com experiência, fundamental incompleto

Auxiliar de limpeza – experiência comprovada, fundamental incompleto

Auxiliar de logística – com experiência, ensino médio completo

Auxiliar de logística – com experiência, ensino médio completo, CNH:B

Auxiliar de montagem de estrutura metálica – auxiliar na montagem de estruturas metálicas

Auxiliar de operador de máquina de máquina de bordar – experiência comprovada, ensino médio completo – auxiliar na máquina Matelassê produzindo edredons

Auxiliar de produção (têxtil) – experiência comprovada, ensino médio completo, CNH:B

Auxiliar de produção (têxtil) – realizar a contagem de peças para facções, armazenagem de produtos, carga e descarga de caminhão

Auxiliar de produção – com experiência, ensino médio incompleto – produção de caixas e tubetes

Auxiliar de produção – auxiliar na fabricação de portas e janelas de PVC

Auxiliar de produção – com experiência, fundamental completo, condução própria

Auxiliar de produção, na confecção de roupas – com experiência, fundamental incompleto – passar roupas, revisar, dobrar , contar e embalar

Auxiliar de rede – ensino médio completo, disponibilidade para viagens e horas extras – auxiliar no cabeamento de internet fibra óptica

Auxiliar de serviços gerais – fundamental completo – atividades de limpeza, lixamento e aplicação de silicone em container marítimo

Auxiliar de serviços gerais – experiência comprovada, fundamental incompleto – manutenção geral, limpeza e organização do pátio e área interna

Borracheiro – com experiência, fundamental incompleto

Calceteiro – experiência comprovada, fundamental incompleto – vaga temporária

Consultor comercial – com experiência, ensino médio completo, CNH:A, possuir veículo e notebook

Consultor de vendas – com experiência, ensino médio completo ou cursando – venda de cursos

Copeiro de hospital – experiência comprovada, ensino médio completo, disponibilidade de horários

Costureira cobertura – com experiência em camisetas – fazer bainha, manga e barra em anel

Costureira de conserto – com experiência, fundamental completo – realiza o conserto de peças

Costureira em geral (reta, overlok, interlok, caseadeira) – experiência com tecido plano, fundamental completo

Costureira em geral – com experiência, fundamental incompleto – costurar peças de produção

Costureira em geral – com experiência nas máquinas reta, overlock e cobertura

Costureira em geral – com experiência, fundamental completo – costurar peças de produção, fazer bainha, viés, aplicação de etiquetas

Costureira em geral (reta, cobertura e overlock) – com experiência, fundamental incompleto, possuir condução própria

Costureira em geral (reta, overlock ou catraca) – com experiência – costura de lençóis, fronhas e edredons

Costureira em geral (reta, overlock e cobertura) – com experiência, possuir condução própria

Costureira overloque – experiência comprovada em costura de camisetas – fechar ombros, pregar gola e manga, fechar lateral

Dobrador-revisor – com experiência, possuir condução própria

Eletricista de manutenção (manutenção elétrica industrial – máquinas, motores, etc) – experiência comprovada, curso técnico em elétrica/ eletrotécnica, possuir NR10 e NR35 válidas

Eletricista / mecânico de manutenção – experiência comprovada, ensino médio completo – manutenção elétrica e mecânica em motores e equipamentos elétricos

Eletricista rebobinador – com experiência, ensino médio completo – executar o rebobinamento e a manutenção de motores elétricos

Eletromecânico – com experiência e curso técnico – montagem e instalação de painéis elétricos

Eletrotécnico – curso técnico – desenvolvimento de software para máquinas industriais

PCD – Empacotador / carrinhos – com experiência, ensino médio completo

Fiscal de loja júnior– com experiência, ensino médio completo

Frentista / vendedor – com experiência, ensino médio completo

Frentista – com experiência, fundamental completo

Gerente de restaurante – experiência comprovada, ensino médio completo

Inspetor de qualidade externo (facções) – experiência comprovada, ensino médio incompleto, CNH:B

Instalador de portas e janelas de PVC – CNH:B

Mecânico de manutenção (máquinas industriais) – experiência comprovada, técnico em mecânica / eletromecânica, condução própria, possuir NR35 válida

Motorista de caminhão – fundamental completo, CNH:C – dirigir caminhão toco e truck, auxiliar na limpeza de fossas, filtros, caixas de gordura…

Motorista de caminhão (terceiro eixo) – com experiência, ensino médio completo, CNH:C, MOPP – importante já ter feito viagens a São Paulo –

Motorista de caminhão – com experiência, fundamental completo, CNH:D – transporte de aço/ferro

Motorista de caminhão – com experiência, ensino médio completo, CNH:D – entrega e coleta de material

Motorista de caminhão (MUNCK) – experiência comprovada, fundamental completo, CNH:E, saber operar Munck

Motorista de caminhão – experiência comprovada, fundamental completo, CNH:AD

Motorista mensageiro (moto) – com experiência, ensino médio completo, CNH:AB – ter conhecimento dos bairros de Brusque e região

Operador de caixa / comercial – ensino médio completo

Operador de caixa / administrativo (loja roupas) – com experiência, ensino médio completo

Operador de conicaleira – experiência comprovada, fundamental completo

Operador de máquina de bordar – com experiência, ensino médio completo, CNH:B

Operador de máquina de aplicação de pérolas – com experiência, fundamental completo

Operador de produção / carregador volante – experiência comprovada, ensino médio completo – operação com ponte rolante e talha

Operador de produção III – experiência comprovada, ensino médio completo – operar máquinas de usinagem convencional e CNC, prensas hidráulicas e automáticas de conformação

Passadeira – com experiência, fundamental completo – passadoria de roupas sociais

Pedreiro – com experiência

Pedreiro – experiência comprovada, CNH:B

Pesador de malha – experiência comprovada, fundamental completo, ter veículo próprio

Revisor de tecidos acabados – com experiência, ensino médio completo – revisão, passadoria, TAG, cabide, dobração

Revisor de tecidos acabados – com experiência – revisão, dobra e embalagem de lençóis, fronhas e edredons

Revisor de tecidos acabados – com experiência – revisar, dobrar e embalar as peças

Revisor de tecidos acabados – com experiência em camisetas

Separador de materiais -experiência com prensa – separar materiais como plásticos, papelão e cones

Servente de limpeza – com experiência, ensino médio incompleto – limpeza e manutenção interna e externa da empresa

Servente de limpeza – fundamental incompleto, CNH: B – trabalho em altura (até 12m), limpeza de fachadas, vidros, etc

Servente de pedreiro – com experiência

Soldador (MIG e oxigênio) – com experiência – solda e colocação de escapamentos

Soldador – com experiência – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte

Soldador – experiência comprovada, fundamental incompleto – interpretar desenhos, juntar e soldar peças e estruturas

Soldador (TIG e MIG) – com experiência

Talhador de roupas – experiência comprovada, ensino médio completo

Tecelão de malhas (máquina circular) – experiência comprovada, ter condução própria

Tecelão de malhas (máquina circular) – experiência comprovada, fundamental incompleto

Técnico de informática – experiência comprovada, ensino médio completo, CNH:AB – conhecimento em infra wireless, configurações de switch

Vendedor interno (atendente) – com experiência, ensino médio completo ou cursando

Vendedor interno – com experiência, ensino médio completo, CNH:B – automação empresarial e comercial

Vendedor interno (roupas femininas) – com experiência, ensino médio completo

Vendedor interno (loja de calçados) – experiência comprovada, ensino médio completo

Vendedor porta a porta – ensino médio completo – venda de convênios de saúde

Zelador – com experiência, fundamental completo

Zeladora – experiência comprovada, fundamental incompleto – limpeza condominio, atendimento a moradores, terceiros e whats

