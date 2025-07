Sine de Brusque divulga novas vagas de emprego disponíveis

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulga novas vagas disponíveis no município. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisitos que vão desde o ensino fundamental até o superior, além de opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os interessados devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Ajudante de carga e descarga / separador de materiais

Ajudante de motorista

Ajudante de serralheiro

Almoxarife

Armador de ferros

Assistente de e-commerce

Assistente técnico

Atendente de loja

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de armazenagem em logística

Auxiliar de bordador

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de instalação

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de montagem

Auxiliar de padeiro

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar de produção

Auxiliar projetista para painéis elétricos

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de tecelão

Auxiliar de tinturaria

Auxiliar financeiro

Assistente administrativo

Assistente de vendas

Camareira de hotel

Carpinteiro

Ceramista

Comprador

Conferente de mercadorias

Consultor de vendas

Coordenador de manutenção industrial

Costureira em geral

Costureira pilotista

CRC de leads

Eletricista

Eletricista industrial

Eletromecânico de caminhões

Eletromecânico industrial

Eletrotécnico

Embalador à máquina

Encarregado de produção

Estágio em BDR (área comercial)

Estoquista

Expedidor de mercadorias

Fiscal de loja

Inspetor(a) de qualidade

Jardineiro / roçador

Lavador de automóveis

Lavador / higienizador de automóveis

Lavador de veículos grandes

Marceneiro

Mecânico de automóveis

Mecânico de máquinas industriais

Mecânico de veículos pesados

Meio oficial

Mestre de obras

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Operador de acabamento

Operador de caixa / atendente

Operador de caixa e comercial

Operador de caldeira

Operador de conicaleira

Operador de empilhadeira

Operador de engomadeira

Operador de fundição

Operador de máquinas

Operador de máquina CNC

Operador de máquina de acabamento

Operador de máquina transfer

Operador de pesagem

Operador de prensa

Operador de prensa de termocolante

Operador de produção

Operador de telecobrança

Operador de tinturaria

Operador de urdideira

Operador polivalente de máquinas de fiação

Padeiro

Pedreiro

Pintor de obras

Pintor industrial (pistola)

Polidor de automóveis

Preparador de carros

Projetista para painéis elétricos

Promotor externo

Repositor de mercadorias

Revisora

Secretária

Secretária / vendedora

Servente de limpeza

Servente de pedreiro

Soldador MIG

Técnico em segurança do trabalho

Tosador de animais

Vendedor externo

Vendedor interno

Vendedora

Vendedor porta a porta

Vidraceiro

Zelador

Zeladora

Leia também:

1. Grupo que vendia drogas perto de praça e escola é preso em Brusque

2. Brusque registra aumento expressivo de partos de mulheres acima dos 30 anos; veja dados

3. Confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

4. Brusque recebe o Figueirense e tenta reconstruir margem no G-8 da Série C

5. Motociclista sofre corte no pescoço após colisão contra caminhonete na rodovia Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: