Sine de Brusque divulga vagas de emprego; confira opções

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulga as vagas disponíveis para Brusque. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira opções

Abridor de malha

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de motorista

Almoxarife

Analista de PCP (confecção)

Analista financeiro pleno

Armador de ferros

Atendente de lanchonete

Atendente de padaria

PCD Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de marmorista

Auxiliar de montagem

Auxiliar de produção (metalúrgica)

Auxiliar de produção

Auxiliar de talhação

Auxiliar de tecelão

Auxiliar de tinturaria

Auxiliar de vendas

Carpinteiro

Ceramista

Coletora de laboratório

Costureira em geral

Costureira Pilotista

Eletricista

Eletrotécnico

Encarregado de logística de e-commerce

Enfestador

Estoquista

Fiscal de loja

Lavador de automóveis

Marceneiro

Marmorista

Mecânico de automóvel

Mecânico de manutenção de máquina CNC

Meio oficial

Mestre de obras

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Motorista técnico

Motorista terceiro eixo

Operador de caixa / atendente

Operador de caixa e comercial

Operador de caldeira

Operador de conicaleira

Operador de engomadeira

Operador de máquina CNC

Operador de urdideira

Operador polivalente de máquinas de fiação

Padeiro

PCD Pedreiro

Pedreiro

Pintor de estruturas metálicas / eletrostático

Pintor de obras

Pintor industrial (pistola)

Polidor de automóveis

Promotor externo

Revisor de malha crua

PCD Servente de pedreiro

Servente de pedreiro

Soldador MIG / MAG

Soldador TIG

Técnico de ar-condicionado

Técnico de eletrônica em banca

Técnico em segurança do trabalho

Vendedor externo

Vendedor interno (tecidos)

Vendedora

Vendedora (ótica)

Vendedora / caixa

Vendedor de materiais elétricos

Vendedor porta a porta

Zelador(a)

