Sine de Brusque divulga vagas de emprego; confira opções

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulga as vagas disponíveis para Brusque. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Abridor de malha

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de motorista

Ajudante de indústria de alimentos

Analista de PCP (confecção)

Armador de ferros

Atendente de farmácia

Atendente de lanchonete

Atendente de padaria

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de armazenamento

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estamparia

Auxiliar de estilo

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de ferragem

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de PCP

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais (obras)

Auxiliar de talhação

Auxiliar de tinturaria

Auxiliar de vendas

Auxiliar financeiro

Carpinteiro

Ceramista

Conferente de mercadorias

Consultora comercial

Consultor comercial / negociador

Consultor de vendas (comercial)

Costureira em geral

Costureira pilotista

Cozinheira

Desenvolvimento de moda

Eletricista

Eletrotécnico

Embalador, a máquina

Enfestador

Estoquista

Fiscal de loja

Jateador de peças metálicas

Lavador de automóveis

Marceneiro

Mecânico de automóvel

Mecânico de operações

Meio oficial

Mestre de obras

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Operador de acabamento

Operador de caixa

Operador de caixa e comercial

Operador de caixa / repositor de loja

Operador de calandra

Operador de carrossel

Operador de máquina CNC

Operador de máquina rebobinadeira

Operador de máquina transfer

Operador de tinturaria

Operador polivalente de máquinas de fiação

Padeiro

Passadeira

Pedreiro

Pesador de malha crua

Pintor de obras

Pintor industrial (pistola)

