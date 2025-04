Sine de Brusque divulga vagas de emprego disponíveis; confira opções

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis para Brusque. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira opções

Abridor de malha

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de motorista

Ajudante de indústria de alimentos

Almoxarife

Analista de PCP (confecção)

Armador de ferros

Atendente de lanchonete

Atendente de padaria

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estilo

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de ferragem

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de marmorista

Auxiliar de montagem

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de talhação

Auxiliar de tecelão

Auxiliar de tinturaria

Auxiliar de vendas

Carpinteiro

Ceramista

Coletora de laboratório

Consultor de vendas

Costureira em geral

Costureira pilotista

Cozinheira

Desenvolvimento de moda

Eletricista

Eletrotécnico

Fiscal de loja

Lavador de automóveis

Marceneiro

Marmorista

Mecânico de automóvel

Mecânico de manutenção de máquina

Meio oficial

Mestre de obras

Motorista de caminhão

Motorista técnico

Operador de caixa

Operador de caldeira

Operador de conicaleira

Operador de máquina

Operador polivalente de ⁠máquinas de fiação

Padeiro

Passadeira

Pedreiro

Pesador de malha crua

Pintor de estruturas metálicas / eletrostático

Pintor de obras

Pintor industrial (pistola)

Polidor de automóveis

Promotor externo

Recepcionista secretária

Recepcionista vendedora

Repositor (em supermercado)

Revisor de malha crua

Revisora

Servente de pedreiro

Soldador TIG

Técnico de ar condicionado

Técnico de eletrônica em banca

Técnico em segurança do trabalho

Vendedor externo

Vendedora

Vendedor de materiais elétricos

Vendedor porta a porta

Zelador

