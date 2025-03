Sine de Brusque divulga vagas de emprego disponíveis; saiba os cargos

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis para Brusque na manhã desta segunda-feira, 10. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira os cargos:

– Açougueiro

– Ajudante de carga e descarga

– Ajudante de motorista

– Ajudante de obras (divisórias)

– Ajudante de serralheiro

– Analista de PCP (confecção)

– Armador de ferros

– Assistente de ecommerce

– Atendente de loja

– Atendente de padaria

– Auxiliar administrativo

– Auxiliar contábil

– Auxiliar de almoxarifado

– Auxiliar de armazenamento

– Auxiliar de cozinha

– Auxiliar de estoque (serviços gerais)

– Auxiliar de expedição (confecção)

– Auxiliar de lavanderia

– Auxiliar de limpeza

– Auxiliar de logística

– Auxiliar de marceneiro

– Auxiliar de produção

– Auxiliar de serviços gerais (obras)

– Auxiliar de setor de pacotes

– Auxiliar de talhação

– Camareira

– Carpinteiro

– Ceramista

– Consultor comercial / negociador

– Consultor de vendas (comercial)

– Costureira / auxiliar de confecção

– Costureira de cobertura

– Costureira de máquina de reforço ombro a ombro

– Costureira de máquina overlock

– Costureira em geral

– Cozinheira em geral

– Cozinheira

– Eletricista

– Eletricista / mecânico de manutenção

– Embalador, a máquina

– Empacotador / carrinhos

– Enfestador

– Frentista / vendedor

– Gerente de loja (automotivo)

– Jateador de peças metálicas

– Lavador de automóveis

– Marceneiro

– Meio oficial

– Mestre de obras

– Montador (divisórias)

– Motorista de caminhão

– Motorista de caminhão (desentupidora)

– Oficial de manutenção predial

– Operador de acabamento

– Operador de caixa / comercial

– Operador de carrossel

– Operador de máquina rebobinadeira

– Operador de máquina transfer

– Operador de prensa / manual

– Operador de tinturaria

– Pedreiro

– Pintor de estruturas metálicas / eletrostático

– Pintor de obras

– Polidor de automóveis

– Pré-vendas (automotivo)

– Promotor comercial

– Promotor de vendas externo (ótica)

– Repositor, em supermercado

– Revisora

– Revisora (camisetas)

– Servente de pedreiro

– Servente de obras

– Soldador

– Supervisor(a) de polo

– Talhador / revisor de toalhas

– Vendedor externo

– Vendedora

– Vendedor interno (máquinas e equipamentos)

– Vendedor interno (ótica)

– Vendedor interno

– Vendedor porta a porta

– Vigia

– Zelador

– Zelador (a)

