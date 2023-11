Sine de Brusque realiza seleção de vagas para empresa no Centro II; saiba como se candidatar

O Sine de Brusque realiza na quinta-feira, 30, o processo de seleção de candidatos para vagas de emprego em uma empresa localizada no Centro II da cidade. As vagas são para zelador e operador de caixa/vendedor, além de vaga para pessoa com deficiência (PCD) na função de empacotador.

Para o cargo de zelador e empacotador é necessário ensino médio completo, já para zelador a escolaridade exigida é o ensino fundamental. O horário de trabalho é das 14h às 22h20. Os interessados devem comparecer ao Sine com um documento de identidade, carteira de trabalho e currículo. A seleção ocorrerá às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (47) 3355-9763.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: