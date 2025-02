Sine divulga vagas de emprego disponíveis em Brusque; conheça as opções

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou nesta quarta-feira, 12, as vagas disponíveis para o município. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Ajudante de carga e descarga;

Ajudante de motorista;

Ajudante de obras (divisórias);

Ajudante de obras (construção);

Ajudante de serralheiro;

Almoxarife;

Armador de ferros;

Assistente administrativo;

Assistente de ecommerce;

Atendente de lanchonete;

Atendente de loja;

Atendente de padaria;

Auxiliar contábil;

Auxiliar de almoxarifado;

Auxiliar de armazenamento;

Auxiliar de controle de qualidade;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de escritório;

Auxiliar de estoque;

Auxiliar de expedição;

Auxiliar de instalação (sistemas preventivos);

Auxiliar de lavanderia;

Auxiliar de limpeza;

Auxiliar de logística;

Auxiliar de produção (confecção);

Auxiliar de produção;

Auxiliar de serviços gerais (manutenção);

Auxiliar de setor de pacotes;

Auxiliar de talhação;

Balconista (loja de roupas infantis);

Camareira;

Carpinteiro;

Ceramista;

Costureira pilotista;

Costureira / auxiliar de confecção;

Costureira de cobertura;

Costureira de máquina de reforço;

Costureira de máquina overlock;

Costureira em geral;

Cozinheira em geral;

Cozinheira escolar;

Cozinheira;

Eletricista / mecânico de manutenção;

Embalador (a máquina);

Empacotador / carrinhos;

Empacotador (supermercado);

Empregada doméstica ;

Enfestador;

Estoquista;

Frentista / vendedor;

Frentista;

Jateador de peças metálicas;

Lavador de automóveis;

Mecânico de manutenção de máquinas;

Meio oficial;

Montador (divisórias);

Motorista de caminhão;

Motorista entregador;

Operador de acabamento;

Operador de caixa;

Operador de caixa / comercial;

Operador de caixa;

Operador de máquina rebobinadeira;

Operador de tinturaria;

Pedreiro;

Pintor de estruturas metálicas / eletrostático;

Polidor de automóveis;

Promotor comercial;

Promotor de vendas externo (ótica);

Repositor, em supermercado;

Revisora (bordado);

Revisora;

Revisora (camisetas);

Servente de obras;

Soldador;

Supervisor(a) de polo;

Talhador / revisor;

Vendedor externo;

Vendedora;

Vendedor interno (concessionária);

Vendedor interno (ótica);

Vendedor interno;

Vendedor interno (loja de tintas);

Vendedor interno;

Vendedor porta a porta;

Vigia;

Zelador;

Zelador (a).

