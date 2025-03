Sine divulga vagas de emprego em Brusque; saiba quais são e como se candidatar

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis para Brusque. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Abridor de malha;

Ajudante de carga e descarga;

Ajudante de motorista;

Ajudante de obras (divisórias);

Ajudante de serralheiro;

Ajudante de indústria de alimentos;

Analista de PCP (confecção);

Analista de expedição;

Armador de ferros;

Assistente administrativo de produção;

Atendente de farmácia;

Atendente de padaria;

Auxiliar administrativo;

Auxiliar de almoxarifado;

Auxiliar de armazenamento;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de estamparia;

Auxiliar de estoque;

Auxiliar de estoque (serviços gerais);

Auxiliar de expedição;

Auxiliar de limpeza;

Auxiliar de limpeza (volante);

Auxiliar de logística;

Auxiliar de marceneiroAuxiliar de marceneiro;

Auxiliar de PCP;

Auxiliar de produção;

Auxiliar de serviços gerais (obras);

Auxiliar de talhação;

Auxiliar de tinturaria;

Auxiliar de vendas;

Auxiliar financeiro;

Carpinteiro;

Ceramista;

Conferente de mercadorias;

Consultora comercial;

Consultor comercial / negociador;

Consultor de vendas (comercial);

Costureira / auxiliar de confecção;

Costureira em geral;

Costureira em geral;

Cozinheira;

Eletricista;

Eletricista de manutenção industrial;

Embalador, a máquina;

Enfestador;

Estoquista;

Fiscal de loja;

Jateador de peças metálicas;

Marceneiro;

Mecânico de operações;

Meio oficial;

Mestre de obras;

Montador (divisórias);

Motorista de caminhão;

Motorista de caminhão (desentupidora);

Motorista entregador;

Operador de acabamento;

Operador de caixa / repositor de loja;

Operador de calandra;

Operador de carrossel;

Operador de máquina rebobinadeira;

Operador de máquina transfer;

Operador de prensa / manual;

Operador de tinturaria;

Padeiro;

Pedreiro;

Pintor de estruturas metálicas / eletrostático;

Pintor de obras;

Pintor industrial (pistola);

Polidor de automóveis;

Pré-vendas (automotivo);

Promotor de vendas externo (ótica);

Recepcionista atendente;

Repositor de mercadorias;

Repositor, em supermercado;

Revisora;

Servente de pedreiro;

Servente de obras;

Soldador;

Supervisor(a) de polo;

Técnico de ar condicionado;

Técnico em segurança do trabalho;

Vendedor externo;

Vendedora;

Vendedor interno (tintas);

Vendedor interno (ótica);

Vendedor porta a porta;

Zelador.

