Síntese da história da Fenarreco – parte II

A Fenarreco, iniciada em 1986 em Brusque, consolidou-se como um dos maiores eventos culturais e turísticos de Santa Catarina. Mesclando tradição, cultura e sabor, ao longo de 37 edições, de 1986 a 2024, a festa destacou tradições germânicas, cultura e costumes, desfiles, concursos, programação musical e gastronomia típica, atraindo centenas de milhares de visitantes.

O grande destaque da Fenarreco é a gastronomia típica e a mesa farta. O marreco recheado assado é o principal destaque gastronômico. É servido acompanhado de batatas (cozidas ou purê) ou Spaetzle (macarrão alemão), guarnecido com repolho roxo refogado, ou couve flor cozida, ou chucrute, enriquecendo o sabor. A escolha do marreco recheado como prato principal foi acertada e já na primeira edição foram consumidos 8 mil marrecos.

Os desfiles pelo centro de Brusque dão as boas-vindas para a Fenarreco, e contribuem para a preservação da cultura e tradições pela música, dança e trajes típicos alemães usados por pessoas de qualquer idade.

A realeza dá seu brilho especial à Fenarreco que, desde a sua primeira edição, possui sua própria corte. O concurso, realizado no último dia da festa, elege rainha e princesas que divulgam a cultura, as tradições e a festa durante o ano. Hoje, além da corte adulta, há rainha mirim, princesas mirins e rainha da melhor idade. Mas a rainha e as duas princesas adultas é que são o rosto oficial da festa.

Outro símbolo da festa é a Família Fenarreco, as mascotes que animam a festa desde 1987 e que ao longo dos anos teve vários estilos. No início, eram apenas os adultos que faziam parte do grupo. Primeiro surgiu a figura do marreco, com traje típico e a máscara. Depois foi incorporada a figura feminina da marreca, e por fim as crianças – as Marrequinhas – passaram a integrar grupo. As fantasias foram sendo incrementadas com as máscaras, imitação de penas e as pernas de marreco. A fantasia de corpo inteiro, de cor amarela, passou a ser utilizada a partir de 2009 e evoluiu até a forma atual.

Os Cabelinhos Amarelos também são marca registrada da Fenarreco. Criados em 2011 por um grupo de amigos, de Brusque, com o objetivo de auxiliar na realização das brincadeiras como o chope em metro, a corrida de tamanco e o serra-serrador. No começo os cabelinhos amarelos eram uma peruca de espuma amarela. Devido ao grande sucesso, os cabelinhos evoluíram para o molde de lã que deu muito certo.

Nessas quase quatro décadas, Brusque teve sua população aumentada em aproximadamente 110 mil habitantes. Segundo o IBGE, a cidade tinha 45 mil habitantes em 1985 e hoje ultrapassa 155 mil. A Fenarreco acompanhou esse ritmo, transformando-se em patrimônio cultural da região.

Em 2025, a Fenarreco completa 40 anos de história, mas chega à sua 38ª edição. Isso porque em 2020 e 2021 a festa não foi realizada, devido à pandemia de Covid-19. Os dados das últimas edições com números consolidados mostram uma média próxima de 100 mil visitantes por edição, tomando por base os dados completos divulgados das edições dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2024.

A projeção aponta estabilização entre 95 mil e 115 mil pessoas em cada edição da Fenarreco, com possibilidade de crescimento se houver maior infraestrutura e divulgação nacional. O monitoramento sistemático das próximas edições permitirá avaliar estratégias de crescimento sustentável, mantendo a tradição e a cultura e ampliando a visibilidade do evento.

Mais do que uma festa, a Fenarreco é uma celebração da identidade brusquense. Preserva tradições e cultura, reforça laços sociais e mantém vivas as raízes culturais, projetando Brusque no cenário turístico de Santa Catarina e do Brasil.

Então, “Ein Prosit ” (um brinde à saúde). Afinal, nas festas de outubro de Santa Catarina, a cerveja é cultura em canecos.