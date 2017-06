Sintricomb realiza treinamentos de normas regulamentadoras em junho

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e região (Sintricomb) realiza durante o mês de junho treinamentos das normas regulamentadoras (NR) 06, 18 e 35. As aulas acontecerão as terças e quartas-feiras, na sede do sindicato, em Brusque.

A NR 06 trata do uso de equipamentos de proteção que visam dar mais segurança ao trabalhador. Neste treinamento, o trabalhador recebe orientações sobre os diferentes tipos de equipamentos, em que situações devem ser utilizados e a maneira correta de uso. Além disso, também são repassadas informações sobre quem deve fornecer os itens e as penalidades, tanto ao fornecedor quanto ao próprio trabalhador que não utilizar.

Já a NR 18 aborda as questões de organização nas obras da construção civil. Entre os objetivos dela estão o planejamento e a implementação de diretrizes que visam controle, prevenção e a segurança nos locais de atividades.

Por fim, a NR 35 trata da segurança de atividades realizadas em altura. A legislação determina que em todo trabalho executado a mais de dois metros do chão o profissional precisa ter passado por este treinamento.

Todos os treinamentos são realizados no Sintricomb, sob orientação de técnicos e profissionais devidamente qualificados.

Inscrições e informações nos telefones 3351-2089 e Whatsapp 9 -8876-4491.