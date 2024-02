Sintrivest alerta para cobrança de boletos utilizando indevidamente o nome do sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Sintrivest) alertou nesta quinta-feira, 1º, que golpes estão sendo aplicados com o nome da entidade. Empresas estão recebendo boletos falsos com cobranças indevidas supostamente enviados pelo sindicato.

Diante da situação, o sindicato alerta para que todas as empresas e interessados verifiquem com rigor o CNPJ e o endereço corretos da instituição antes de efetuarem qualquer pagamento.

Para esclarecimentos ou confirmação de cobranças recebidas em nome do Sintrivest, a entidade pede que as empresas entrem em contato imediatamente com o departamento financeiro do sindicato O número de contato é: 3351-1373. A medida visa prevenir possíveis prejuízos decorrentes do pagamento de cobranças indevidas.

Leia também:

1. De Brusque ao infinito: mãe e filho saltam de paraquedas e ação é filmada

2. Tudo que você precisa saber sobre o primeiro Sábado Fácil do ano

3. Segunda edição da Corrida da Apae já tem data para acontecer; saiba detalhes do evento

4. Homem é preso em Brusque suspeito de envolvimento em mortes no Amazonas

5. Três pessoas ficam feridas após caminhão com carga de vidro tombar na Gentil Battisti Archer, em Nova Trento

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: