Sistema de reconhecimento facial entra em ação e procurado pela Justiça é preso na Fenarreco, em Brusque

Um homem de 30 anos com mandado de prisão aberto foi preso pela Polícia Militar no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, durante a 38ª Fenarreco, em Brusque, neste domingo, 12.

O sistema de reconhecimento facial identificou o homem, agora preso por não pagar pensão alimentícia.

Após a confirmação do mandado contra o homem, os policiais o abordaram. Ele recebeu voz de prisão na festa e foi conduzido ao Presídio Regional de Brusque.