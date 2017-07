Após invasão em 2015, site da Defesa Civil de Brusque segue com problemas

Invadido por hacker em 2015, o site da Defesa Civil de Brusque ainda não está operando perfeitamente. Algumas funções nunca voltaram ao normal, o que causa transtornos à equipe técnica. A prefeitura planeja mudanças na página (defesacivil.brusque.sc.gov.br), com reparos no que já existe e novas funções.

O coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugik, explica que funções que eram automáticas, hoje são manuais.

Por exemplo, antes de 2015, o site “puxava” automaticamente notícias relacionadas à Defesa Civil que eram publicadas na página oficial da Prefeitura de Brusque. Agora, um servidor tem de postar manualmente para manter a página atualizada.

Os boletins climáticos, parte importante do trabalho da Defesa Civil, também eram publicados de forma automática. Atualmente, não são mais, e é necessário atualizar manualmente.

A Defesa Civil não conta com um quadro de funcionários grande, por isso qualquer trabalho extra atrapalha a rotina diária, segundo o coordenador do órgão. Essa situação foi relatada à gestão anterior, mas nada foi feito de concreto.

Para que o site voltasse a funcionar normalmente, a Defesa Civil teve de contar com o trabalho voluntário do grupo que doou o site ao poder público. De acordo com Cugik, a prefeitura não conta com um setor de programação, por isso qualquer mudança é de difícil execução.

Em estudo

Cugik teve reuniões com a cúpula do governo para tratar do assunto. “Estão sendo estudadas mudanças, para saber como fazer voltar a funcionar [as funções inoperantes]”, diz o coordenador.

O prefeito Jonas Paegle viu as dificuldades de perto durante as cheias em junho, e também percebeu necessidade de melhora, conforme Cugik.

Além de melhorar o que já existe, a Prefeitura de Brusque também analisa opções para agregar novas funções na página oficial da Defesa Civil. Uma ideia é incluir um alerta na tela inicial para a seção de níveis do rio Itajaí-Mirim.

De acordo com Cugik, a intenção é também tornar o site mais intuitivo, para que a população consiga se informar melhor. Apesar do investimento no projeto, a intenção do órgão é continuar a usar bastante as redes sociais e a página da prefeitura durante cheias.