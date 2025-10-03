Na terça-feira, 30, Brusque foi palco de uma experiência de beleza e bem-estar. O Skin Ceremony, promovido pela Clínica Adma Lima, reuniu pacientes e convidadas em um encontro com marcas de prestígio internacional como Sephora, Shiseido, Drunk Elephant e NARS.
O evento, de caráter sofisticado e intimista, ofereceu um espaço de reconexão e descobertas sobre o universo do skincare, área na qual a profissional é referência.
Critério científico e confiança
Para a dermatologista e proprietária da clínica, a proposta do encontro ultrapassa a simples experimentação de produtos. O objetivo foi criar um ambiente de pausa e autoconhecimento.
“O Skin Ceremony é o momento em que as pacientes podem se desconectar da rotina e se reconectar consigo mesmas” , disse Adma.
A escolha das marcas participantes foi criteriosa. Com sólida formação acadêmica e experiência internacional, a doutora enfatiza que cada produto apresentado precisa ter respaldo científico. “O nosso principal critério para trazer uma marca é a base que ela tem na ciência” afirmou.
Esse olhar técnico da dermatologista se traduz em confiança. Ela lembra que marcas como Shiseido e Drunk Elephant já conquistaram reconhecimento global e investem pesado em pesquisa.
“Quando indicamos um produto, colocamos também o peso da nossa carreira e da confiança das pacientes. É por esse motivo que temos todo o cuidado quando organizamos algo tão exclusivo como foi esse evento”.
Cuidado em todas as fases da vida
A doutora destaca que o cuidado com a pele (skincare) é necessário em todas as etapas da vida. Da infância à maturidade, cada fase exige atenção específica.
“Desde a hidratação das crianças até a prevenção de rugas na idade adulta, o skincare está presente em todas as fases”, comentou.
Mais do que estética, as profissionais da clínica enxergam o autocuidado como um investimento em qualidade de vida. Para elas, mesmo uma rotina simples já traz benefícios.
“Limpeza, hidratação e fotoproteção garantem mais de 80% do cuidado necessário”, disse Adma.
Com essa visão, a dermatologista, que comanda clínica de referência em Brusque, reforça a importância de transformar a rotina de beleza em um ritual. “Cuidar da pele melhora a autoestima, a autoconfiança e impacta diretamente no dia a dia”
Parceria em expansão
O evento marcou também um novo passo para a Clínica Adma Lima. Foi o segundo realizado em parceria com a Sephora, e a expectativa é de continuidade.
“Essa aproximação entre dermatologia e marcas é fundamental. Trazer esse contato é uma oportunidade única e que queremos expandir. É muito prazeroso proporcionar tudo isso às mulheres da nossa região “, finalizou a proprietária.