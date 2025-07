“Só deu tempo de pegar minha filha e correr”, diz moradora de casa atingida por trator em Brusque

A moradora Maria Vitória Dias, de 23 anos, viveu momentos de desespero na tarde desta terça-feira, 15, quando um trator da Prefeitura de Brusque despencou de um morro e atingiu parte da casa onde vive com o marido, Mateus Borille, de 24 anos, e a filha de apenas três meses.

O acidente ocorreu na rua dos Eucaliptos, no bairro Zantão. Em entrevista à reportagem de O Município, Maria Vitória relatou os instantes de pânico.

Ela estava em casa com a mãe e a bebê no momento em que ouviu o barulho do veículo caindo.

“Eu e minha mãe estávamos assistindo série no celular, deitadas no sofá, quando ouvimos o barulho. Parecia que o trator estava rolando. Não caiu de uma vez. Foi um estrondo muito grande, parecia que estava dentro da nossa casa. Só deu tempo de eu pegar minha filha e correr. Minha mãe, de tanto susto, ficou até sem sentir as pernas”, conta.

Segundo ela, o som de telhas quebrando aumentou o pânico. “A gente pressentiu que estava caindo dentro de casa. Eu saí descalça, só pensando na minha filha. Foi um grande livramento”, desabafa.

O trator ficou preso entre um barranco e um muro da residência. No momento do acidente, a máquina era operada por Ana Clara Araújo.

Maria Vitória viu a situação da tratorista logo após o acidente: “ela ficou com metade do corpo para dentro e metade para fora da cabine. Estava desacordada. Depois, dois homens que trabalhavam com ela desceram correndo, ajudaram a segurá-la e ela acordou gritando de dor”.

Ainda conforme Maria Vitória, os colegas da tratorista evitaram que ela se mexesse até a chegada dos bombeiros, temendo ferimentos internos. O resgate foi difícil devido ao local ser de difícil acesso.

Ana Clara foi encaminhada ao Hospital Azambuja, onde permanece sob cuidados médicos. Segundo informações da prefeitura, seu estado de saúde é estável.

Apesar do susto, ninguém da residência ficou ferido. “Foi só o susto mesmo. Graças a Deus, estamos todos bem. Mas é uma cena que não vou esquecer tão cedo”, diz a moradora.

A prefeitura de Brusque informou que o setor de Agricultura será responsável pela remoção do trator. Já sobre uma possível indenização por danos materiais, o setor jurídico do município acompanha o caso e avalia as medidas legais cabíveis.

