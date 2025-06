Sob chuva, fiéis mantêm a tradição de confeccionar tapetes no dia de Corpus Christi em Brusque

A comemoração de Corpus Christi é uma data muito significativa para os católicos e, nesta quinta-feira, 19, fiéis se reuniram em frente ao Santuário de Azambuja, em Brusque, para confeccionar os tapetes que marcam a data tradicionalmente.

O padre Rodrigo Laufer ressalta a importância da data, que celebra o corpo de Cristo na tradição católica e o sacramento da Eucaristia, momento em que os fiéis encontram-se com o Senhor.

“Celebrar este dia por meio da confecção dos tapetes quer dizer que preparamos a nossa vida para o Senhor passar. Deus se manifesta e vem a nosso encontro e, neste dia, celebramos isso. Queremos preparar-nos da melhor forma possível. Por isso, essa tradição tão antiga e tão bela deve ser conservada”, explica.

Ele destaca que a dedicação dos fiéis na preparação dos tapetes, inclusive debaixo da chuva que caiu durante a manhã, reforça a alegria e a gratidão a Deus. Eles começaram a se reunir por volta de 7h30.

Os movimentos e pastorais da igreja ficam responsáveis por confeccionar os tapetes, divididos por trechos. A pastoral da Liturgia ajuda a organizar a logística.

Preparação

Rodrigo Machado é coordenador de um dos grupos do Movimento de Casais Jovens (MCJ). Morador do bairro São Pedro, em Guabiruba, ele conta que eles imprimiram desenhos e mobilizaram cerca de 25 casais para organizar a confecção dos tapetes. Eles organizaram inclusive uma barraca com café da manhã para o grupo.

“O mais importante é a vontade e a dedicação. Buscamos sempre fazer o melhor para servir ao Senhor. Na quarta-feira à noite, colorimos a serragem [utilizada para confeccionar os tapetes] em uma betoneira, justamente para dar um efeito bacana nos desenhos”, conta.

Demonstração de fé

Os membros do MCJ utilizaram serragem e cal, enquanto outros grupos usaram também café, tampinhas de garrafa, trigo, retalhos, sal e outros materiais para formar os tapetes.

“Cada um faz do jeito que acha melhor. Celebramos o corpo de Cristo, sabemos o significado que isso tem. Fazer com carinho e amor para demonstrar a nossa fé e servir em um dia como esse é uma maravilha”, completa.

Coordenadora do Apostolado da Oração Azambuja e do Apostolado da Forania de Brusque, Rita Sibele, que mora no bairro Rio Branco, conta que, para confeccionar os tapetes, foram feitos moldes em máquinas, para deixar os desenhos mais definidos.

“Preparamos ao longo dos meses para chegar aqui com tudo pronto e organizado”, conta. “Acho muito importante manter essa tradição de séculos. Isso une a comunidade e mobiliza as crianças, o que acho muito legal”, completa.

À tarde, às 15h, acontece a missa central e, depois disso, a procissão e a passagem do Santíssimo, o ápice do dia de Corpus Christi.