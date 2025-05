Olhar para o futuro

Segundo Rafael Appel, as ações realizadas tornaram evidente o compromisso da empresa com suas raízes e com o ecossistema ao redor. “Brusque faz parte da nossa história e da nossa identidade. É a cidade que nos acolheu, nos impulsionou e nos inspira até .”

Mais do que relembrar o passado, os eventos lançaram um olhar para o futuro. “Esse marco de 50 anos não é um ponto final, é um novo começo pra gente”, destacou Eder.

“Ainda este ano, vamos ampliar nosso portfólio com novas linhas de produtos, investir em inovação e fortalecer nossa presença no varejo. Também vamos seguir com ações voltadas ao nosso ecossistema — apoiando parceiros, desenvolvendo fornecedores e cuidando da nossa equipe”, complementou o vice-presidente.