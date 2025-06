Nas últimas décadas as unidades de terapia intensiva (UTI) têm se transformado num recurso importante para a recuperação de pacientes em estado crítico. Talvez seja a especialidade médica que mais avanços tenha experimentado nas últimas décadas.

Uma UTI moderna dispõe de muitos aparelhos de alta tecnologia que permitem monitorar em tempo real todos os parâmetros fisiológicos dos pacientes sob seus cuidados, sob supervisão contínua de médicos intensivistas e equipes de enfermagem altamente treinadas. O número de leitos de UTI no Brasil cresceu 52% na última década, atualmente são mais de 74 mil.

Infelizmente há uma distribuição desigual tanto no aspecto territorial quanto social. No SUS há 25 leitos para cada 100 mil habitantes e na rede privada 70 leitos para cada 100 mil usuários de planos de saúde. Menos de 10 % dos 5.570 municípios brasileiros dispõem de leitos de UTI. Quase sempre o único personagem alheio a esse ambiente altamente tecnológico e impessoal é o paciente.

Ao redor de 50% dos pacientes que passam vários dias internados numa UTI desenvolvem transtornos como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e estresse pós-traumático. Esses pacientes embora reconheçam o grande esforço de médicos e paramédicos das UTIs, relatam que é uma experiencia que nunca mais gostariam de vivenciar.

Os pacientes perguntam se há formas de evitar uma internação na UTI. Evidentemente há situações em que é necessária e inevitável uma internação em cuidados intensivos, pacientes com os mais diversos tipos de complicações com alto risco de morte.

Com frequência pacientes portadores de doenças crónicas como diabetes mellitus, hipertensão arterial, cardiopatias diversas, bronquite crônica, nefropatias, precisam de cuidados intensivos por causa de complicações que poderiam ter sido evitadas se a doença base estivesse bem controlada.

A recomendação principal é que mesmo as pessoas saudáveis façam uso da medicina preventiva com check-ups médicos periódicos e exames de rotina e preventivos. Devemos lembrar que ao redor de 30% dos pacientes internados em UTIs apresentam infecções severas sejam localizadas ou sistêmicas (sepsis), então devemos estar atentos a todo e quaisquer sinais de infecção.

As infecções são facilmente controladas quando tratadas precocemente, é necessário procurar atendimento médico perante quaisquer sinal de infecção, seja uma tosse com febre ou mesmo uma unha encravada. Bactérias resistentes aos antibióticos podem se proliferar rapidamente localmente, invadir o sangue e todos os órgãos de nosso corpo, a isto chamamos septicemia ou sepsis, uma das principais causas de mortalidade nas unidades de terapia intensiva.

Ao recuperar a consciência na UTI (muitos pacientes são sedados para conseguir um bom funcionamento da ventilação mecânica) muitos pacientes ficam assustados coma quantidade de aparelhos, sondas, vias venosas, barulhos, alarmes, apitos, e até com a sensação do que o atendimento médico e de enfermagem embora muito eficiente seja geralmente desprovido de um toque mais humano.

Humanizar o atendimento nas UTIs tem sido um dos principais desafios na maioria dos hospitais no mundo todo.

Uma das grandes preocupações do Conselho Federal de Medicina e das associações médicas de Terapia Intensiva tem sido em evitar a internação de pacientes que estão com parâmetros fisiológicos estáveis.

Acontece que justamente as pessoas que têm hábitos de vida saudáveis no referente a prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, boa higiene do sono, tem melhores e maiores condições para manter suas funções vitais equilibradas mesmo com o acometimento de uma doença, isto porque eles detém uma reserva fisiológica que pessoas sedentárias ou fumantes não tem.

Sim, fazer controles médicos periódicos e manter hábitos de vida saudável diminuem muito as chances de sermos internados numa UTI, vale muito a pena seguir as recomendações do seu médico.