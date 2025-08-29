É verdade que uma das grandes preocupações da humanidade é o aquecimento global que ameaça exterminar a maioria das formas de vida sobre o planeta terra. Parece que, enquanto experimentamos médias de temperatura cada vez mais altas, cresce o fascínio das pessoas por viagens de aventuras a regiões de clima inóspito e extremamente frio como são as calotas polares e as grandes montanhas com mais de 6 mil metros de altitude e neves permanentes.

Embora o fascínio dos humanos por viagens desta natureza venha de longa data, a grande diferença é que com as tecnologias atuais podemos acompanhar essas aventuras quase que em tempo real.

No dia 12 de agosto a montanhista russa Natalia Nagovitsyna quebrou a perna enquanto descia do monte Vitória no Quirguistão, ficou isolada a 7 mil metros de altitude. As péssimas condições de tempo dificultaram seu resgate, um montanhista morreu na tentativa de socorrê-la e um helicóptero acidentou-se por causa dos fortes ventos. O resgate está suspenso devido ao mal tempo.

Na alta montanha há uma redução da densidade do ar com a consequente diminuição do oxigênio, isto afeta significativamente a oxigenação de todos os tecidos e o início dos sintomas daquilo que é conhecido como o “mal das montanhas”.

O corpo humano é muito mal preparado para suportar o frio, seja das altas montanhas, seja das calotas polares. A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi de -89,2° C no dia 21 de julho de 1983 na estação científica soviética de Vostok na Antártida, más há cidades como Braemar na Escócia com temperatura média anual de 7°C e que já registraram até -27°C no passado.

Os humanos conseguem suportar baixas temperaturas desde que providos de vestimentas adequadas, em abrigos adequados para se proteger do vento, com a nutrição e hidratação necessárias. O frio extremo aumenta muito o gasto calórico, quase duplicando a quantidade de calorias que gastaríamos para realizar atividade física em temperaturas de 20°C a 30°C.

Nosso corpo reage ao frio com uma sequência de respostas fisiológica como a vasoconstrição da circulação da pele (extremidades ficam frias) direcionando o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, piloereção (pelos eriçados) mecanismo de proteção muito útil em mamíferos com pelagens densas, tremores, aumento do metabolismo, liberação de noradrenalina, etc.

Se a temperatura corporal cai a 32-35°C falamos de uma hipotermia leve, entre 28-32°C, hipotermia moderada e abaixo de 28°C, hipotermia severa. A hipotermia severa pode levar a perda da consciência, parada cardíaca e morte.

É importante considerar o efeito do vento, que é muito presente tanto nas montanhas quanto no Ártico e na Antártica. Um vento de 16 km/hora transforma uma temperatura de -29°C em temperaturas de -44° C.

Embora tenhamos relatos de grandes conquistas contemporâneas nas altas montanhas, nada se iguala às fantásticas viagens pela conquista do polo norte de Frederick Cook em 1908, Robert Peary em 1909 e a impressionante disputa pela conquista do polo sul geográfico entre o inglês Robert Scott e o norueguês Roald Amundsen em 1911.

Amundsen com recursos financeiros mínimos e com uma estratégia inteligente venceu esse desafio, chegando ao polo sul o 14 de dezembro de 1911, enquanto o arrogante Scott chegou 34 dias após e teve a má fortuna de morrer junto a seus dois acompanhantes na viagem de retorno devido ao frio extremo e à falta de alimentos.

Esta incrível história está relatada de forma magnífica no livro de Roland Huntford “O último lugar da terra”.

Outra odisseia humana no frio antártico que no podemos esquecer é a de Ernest Shackleton a bordo do Endurance, não conseguiu seu objetivo de conquistar o polo sul, porém mostrou a incrível fortaleza da vontade e solidariedade humana quando se trata de sobreviver. Enquanto a alpinista russa Natalia, é pouco provável que sobreviva ao frio, à falta de alimentos e atenção médica.

Montanhistas experientes sabem que o risco de morte sempre está presente ao desafiar as altas montanhas.