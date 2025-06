Sobrevivente de acidente de balão, filha de casal de Joinville que morreu se despede dos pais: “eu só tinha vocês”

Uma das sobreviventes e filha do casal de Joinville que morreu no grave acidente com o balão de ar quente que caiu em Praia Grande, no Sul catarinense, no sábado, 21, se manifestou nas redes sociais após a perda dos pais.

“Pra sempre! Eternamente! Nós 3”, escreveu Luana Rocha em uma foto com o pai Everaldo da Rocha e a mãe Janaina Moreira Soares da Rocha. Em outra foto, Luana disse “Vocês eram tudo pra mim! E eu só tinha vocês”.

Em uma foto de Janaina no local do acidente e com vários balões no céu, a filha diz que a mãe era tudo para ela. “Minha melhor amiga para sempre! Eu te amo infinitamente.”

Os pais de Luana serviam na comunidade São João Batista, no bairro Jardim Iririú. Pároco do local, o padre Anderson Pitz realizou uma publicação de homenagem ao casal nas redes sociais.

“Vocês sempre olharam o próximo e deixaram um rastro de solidariedade, fé e caridade. Deus lhes abra o paraíso eterno e lhes conceda a sua paz. Voem, para perto do Pai Eterno. Pois vocês foram feitos para isso, para voar mais alto, para chegar às alturas. Minha gratidão eterna!”.

O velório e sepultamento do casal ocorreu neste domingo, 22, no Cemitério Parque Jardim das Flores, em Joinville.

Acidente de balão

Luana Rocha também estava no balão e sobreviveu após pular antes que a aeronave atingisse o chão. O balão transportava 21 pessoas quando pegou fogo ainda no ar.

O Corpo de Bombeiros, que atua no local desde o início da ocorrência, confirmou oito mortes e informou que 13 pessoas sobreviveram.

Maçarico pode ter causado acidente

De acordo com o piloto, um dos sobreviventes, o incêndio começou em um maçarico auxiliar que estava dentro do cesto e serve para iniciar a chama do balão principal.

Ao perceber o fogo, o piloto tentou baixar o balão e, já próximo ao solo, ordenou que os passageiros pulassem. Das vítimas, quatro morreram carbonizadas no cesto e outras quatro morreram na queda.

