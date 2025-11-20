Sobrinho que matou tio em Brusque é condenado; veja pena

João Henrique da Cunha Dourado foi condenado em primeira instância nesta quarta-feira, 19, pelo homicídio contra seu tio, Valdir Vicente da Cunha. O crime aconteceu em Brusque no dia 13 de fevereiro de 2023, após uma discussão.

Ele recebeu pena de nove anos de prisão, em regime inicial fechado, além do pagamento de dez dias-multa. A condenação também envolve porte ilegal de arma.

Especificamente pelo homicídio, recebeu pena de seis anos e oito meses. Pelo porte de arma, a sentença aplicou pena de dois anos e quatro meses. No total, são nove anos.

O crime

Conforme a acusação, na noite de 13 de fevereiro de 2023, tio e sobrinho consumiam cerveja em frente à casa do primeiro, no bairro Dom Joaquim, quando houve uma discussão.

Irritado, o sobrinho teria deixado o local e retornado com uma arma. O pai dele tentou intervir, mas foi atingido por um disparo no pé. Em seguida, o sobrinho teria efetuado disparos que atingiram o rosto do tio, que morreu no local.